पटना

Bihar Road Accident: शेखपुरा में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में माँ‑बेटे समेत छह लोगों की मौत, कई जख्मी

Bihar Road Accident: सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं और उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 25, 2025

Accident Maharashtra

पत्रिका प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Road Accident बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। सीएनजी ऑटो और ट्रक की टक्कर शेखपुरा‑चेवाड़ा सड़क मार्ग पर मनिंडा गांव के पास हुई, जिससे ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई। सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी।

मृतकों की हुई पहचान

नामकिस गांव के रहने वाले थे
राहुल कुमार उर्फ टुनटुन यादवचेवाड़ा प्रखंड के बेंगुचा निवासी
राहुल की मां 50 वर्षीय आशा देवीचेवाड़ा प्रखंड के बेंगुचा निवासी
नीशा देवीमहेशपुर गांव
राजकुमार सावधमसेना गांव
55 वर्षीय एक महिला की पहचान नहीं हुई---
35 वर्षीय युवक की अभी पहचान नहीं हुई है--

ग्रामीणों का आक्रोश, सड़क जाम

इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आक्रोशित लोग हटने को तैयार नहीं हैं। जाम हटाने के लिए आस‑पास के थाने की पुलिस को भी बुलाया गया है और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।

Bihar news

25 Nov 2025 03:58 pm

