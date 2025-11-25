Bihar Road Accident: शेखपुरा में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में माँ‑बेटे समेत छह लोगों की मौत, कई जख्मी

Bihar Road Accident बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। सीएनजी ऑटो और ट्रक की टक्कर शेखपुरा‑चेवाड़ा सड़क मार्ग पर मनिंडा गांव के पास हुई, जिससे ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई। सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी।