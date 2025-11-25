Bihar Road Accident: शेखपुरा में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में माँ‑बेटे समेत छह लोगों की मौत, कई जख्मी

पत्रिका प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar Road Accident बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। सीएनजी ऑटो और ट्रक की टक्कर शेखपुरा‑चेवाड़ा सड़क मार्ग पर मनिंडा गांव के पास हुई, जिससे ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई। सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी।
|नाम
|किस गांव के रहने वाले थे
|राहुल कुमार उर्फ टुनटुन यादव
|चेवाड़ा प्रखंड के बेंगुचा निवासी
|राहुल की मां 50 वर्षीय आशा देवी
|चेवाड़ा प्रखंड के बेंगुचा निवासी
|नीशा देवी
|महेशपुर गांव
|राजकुमार साव
|धमसेना गांव
|55 वर्षीय एक महिला की पहचान नहीं हुई
|---
|35 वर्षीय युवक की अभी पहचान नहीं हुई है
|--
इस घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आक्रोशित लोग हटने को तैयार नहीं हैं। जाम हटाने के लिए आस‑पास के थाने की पुलिस को भी बुलाया गया है और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।
