Road accident: सड़क हादसे में पांच की मौत, आठ जख्मी, आक्रोशित लोगों ने एनएचएआई की गाड़ी फूंका

Road accident बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो सहित चार गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में पाँच लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच‑28 की कई गाड़ियों में तोड़‑फोड़ की और एनएचएआई की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद आस‑पास के एक दर्जन से अधिक थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार को मोतिहारी के कोटवा में एक ट्रक ने एक के बाद एक चार गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे पाँच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और आठ लोग घायल हो गए।