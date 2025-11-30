Road accident: सड़क हादसे में पांच की मौत, आठ जख्मी, आक्रोशित लोगों ने एनएचएआई की गाड़ी फूंका

Symbolic Image.
Road accident बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो सहित चार गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में पाँच लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच‑28 की कई गाड़ियों में तोड़‑फोड़ की और एनएचएआई की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद आस‑पास के एक दर्जन से अधिक थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार को मोतिहारी के कोटवा में एक ट्रक ने एक के बाद एक चार गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे पाँच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और आठ लोग घायल हो गए।
मोतिहारी के कोटवा के दीपउ मोड़ के पास रविवार को लगभग 12:30 बजे सड़क पार करने के लिए कई लोग खड़े थे। उनमें दर्जनों बाइक सवार, ई‑रिक्शा और पैदल यात्री भी शामिल थे। इसी बीच विपरीत दिशा से तेज़ रफ्तार, 22 टायर वाला अनियंत्रित ट्रक आया और डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पार करने का इंतजार कर रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इस घटना में पाँच लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरातफरी मच गई।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हादसे के बाद कुछ वाहन ट्रक के आगे के टायरों के नीचे फँसे हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ ट्रक के पीछे क्षतिग्रस्त हालत में इधर‑उधर बिखरे पड़े हैं। ट्रक के सामने की शीशे पर “Safe Drive, Save Life” (सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ) का संदेश लिखा हुआ है।
कोटवा का दीपउ मोड़ एनएच दिल्ली‑काठमांडू राजमार्ग पर स्थित है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर अक्सर ऐसे सड़क हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से यहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है।
