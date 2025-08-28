बिहार SIR 2025 : वोटर बनने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद आयोग नहीं लेगा दरख्वास्त

राजद ने 45,479 बीएलए नियुक्त किए थे और 4 आपत्ति दर्ज कराई हैं। वहीं, सीपीएम ने 899 बीएलए नियुक्त किए और 79 आपत्ति दर्ज कीं। आमतौर पर माना जाता है कि मतदाता सूची की निगरानी ही चुनावी तैयारी का पहला कदम होती है। अगर योग्य वोटर मतदाता सूची से छूट जाते हैं या अयोग्य नाम शामिल हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए दलों की स्थिति भी अलग नहीं है। बीजेपी और जदयू जैसे बड़े दलों ने हजारों प्रतिनिधि तैनात किए, लेकिन वहां से भी कोई दावा या आपत्ति दाखिल नहीं हुई।