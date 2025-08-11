Bihar SIR : 300 सांसद करेंगे चुनाव आयोग का घेराव

बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 11 अगस्त को 300 से अधिक सांसद चुनाव आयोग (ECI) के दफ्तर तक मार्च करेंगे। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि आयोग के मतदाता सूची संशोधन कार्य में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक बुलाई है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर संसद के मानसून सत्र में लगातार बहस हो रही है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर बिना वजह मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।