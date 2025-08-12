12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार SIR ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 124 साल की सबसे उम्रदराज महिला खोज निकाली?

दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला ब्रिटेन की एथेल कैटरहैम हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 12, 2025

बिहार की नई वोटर लिस्ट में 124 साल की मिंटा देवी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला बन जाती हैं। (फोटो सोर्स : @kcvenugopalmp)

बिहार की मतदाता सूची (SIR) ने इस बार ऐसा ‘रिकॉर्ड’ बनाया है, जिसे जानकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक वाले भी हैरान रह जाएं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बिहार के सिवान जिले की मिंटा देवी को मतदाता सूची में 124 साल की उम्र के साथ दर्ज किया गया है। अगर यह सच है तो मिंटा देवी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला बन जाती हैं। यह खबर बाहर आने के बाद महागठबंधन के दलों ने मिंटा देवी की तस्वीर लगी टीशर्ट पहनकर लोकसभा में प्रदर्शन किया।

दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला ब्रिटेन की

यह आंकड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज उम्र के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देता है। मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला ब्रिटेन की एथेल कैटरहैम हैं, जिनका जन्म 21 अगस्त 1909 को हुआ था।

शोध संस्था LongeviQuest के मुताबिक, 30 अप्रैल 2025 तक उनकी उम्र 115 साल और 252 दिन थी। उन्होंने यह खिताब ब्राजील की 116 वर्षीय इनाह कैनाबारो लुकास के निधन के बाद हासिल किया।

Bihar SIR में 119 से 124 साल की वोटर

लेकिन बिहार SIR में तो उम्र का पैमाना ही अलग नजर आ रहा है। एक ही दस्तावेज में मिंटा देवी के अलावा भागलपुर की आशा देवी 120 साल और गोपालगंज की ममताजुनिशा देवी 119 साल की बताई गई हैं। इस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर डॉ. बेलैय्या नाइक तेजावत ने लिखा-दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान 115 साल… लेकिन बिहार में औसत महिला SIR के बाद 124 साल! यहां 115 साल से ऊपर के ढेरों लोग हैं, बिहार वाकई…!

INDIA गठबंधन करता रहेगा विरोध

वेणुगोपाल ने इसे मेगा वोटर फ्रॉड करार दिया और कहा कि INDIA गठबंधन तब तक विरोध करेगा, जब तक इस तरह की गड़बड़ियों को रोका नहीं जाता। उन्होंने चुनाव आयोग से पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करने की मांग की।

जानकारों का कहना है कि इस तरह के मामले अक्सर डेटा एंट्री की गलती, सत्यापन प्रक्रिया की ढिलाई या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट न करने के कारण होते हैं। अब निगाहें चुनाव आयोग पर है कि वह इस 124 साल के चमत्कार पर क्या स्पष्टीकरण देता है या यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम का ध्यान खींच पाता है या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

election commission of india

लालू प्रसाद यादव

नरेन्द्र मोदी

प्रियंका गाँधी

राहुल गांधी

RJD

तेजस्वी यादव

Updated on:

12 Aug 2025 03:19 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार SIR ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 124 साल की सबसे उम्रदराज महिला खोज निकाली?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.