बिहार SIR ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 124 साल की सबसे उम्रदराज महिला खोज निकाली?

बिहार की मतदाता सूची (SIR) ने इस बार ऐसा ‘रिकॉर्ड’ बनाया है, जिसे जानकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक वाले भी हैरान रह जाएं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बिहार के सिवान जिले की मिंटा देवी को मतदाता सूची में 124 साल की उम्र के साथ दर्ज किया गया है। अगर यह सच है तो मिंटा देवी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला बन जाती हैं। यह खबर बाहर आने के बाद महागठबंधन के दलों ने मिंटा देवी की तस्वीर लगी टीशर्ट पहनकर लोकसभा में प्रदर्शन किया।