Bihar SIR Row : पहली बार वोटर मिंटा देवी बोलीं- आयोग ने दादी बना दिया, 13 दिन में नहीं आई कोई आपत्ति

बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 124 साल की उम्र दर्ज होने के बाद पहली बार वोटर बनीं मिंटा देवी ने पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मिंटा देवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें दादी बना दिया। इसमें उनकी क्या गलती? उन्होंने ऑनलाइन ही अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था। क्योंकि बूथ-लेवल अधिकारी (BLO) काफी इंतजार के बाद भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 35 साल है और वे खुद इस गड़बड़ी पर हैरान हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 13 अगस्त 2025 तक बिहार के Special Intensive Revision (SIR) की रिपोर्ट जारी की है।