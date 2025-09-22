Bihar Elections : छोटी पार्टियों का धमाका, एक एक्शन से कांग्रेस-आरजेडी हो गईं बौनीं

राजगीर, मोहनिया, जाले, बेनीपट्टी, रामनगर और नरकटियागंज सीट, जिस पर कांग्रेस का कब्जा है उस पर माले ने झंडा गाड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही राजद की मौजूदा 6 सीटों पर भी डिमांड रखी है। इतना ही नहीं पार्टी ने अपने परंपरागत गढ़ - अरवल, अगिआंव, गया टाउन और विभूतिपुर जैसी सीटों पर भी दावा ठोंक दिया है। उसने कुल मिलाकर 40 सीटें मांगी हैं। सवाल यह है कि महागठबंधन में जब छोटे दल ही कांग्रेस-राजद की सीटें बांटने लगें, तो बड़ी पार्टियां आखिर अपनी साख कैसे बचा पाएंगी?