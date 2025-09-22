Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Elections : छोटी पार्टियों का धमाका, एक एक्शन से कांग्रेस-आरजेडी हो गईं बौनीं

भाकपा माले ने 40 तो माकपा ने 11 सीट पर ठोंका दावा। अब क्या होगी महागठबंधन की रणनीति।

पटना

Ashish Deep

Sep 22, 2025

तेजस्वी और राहुल के लिए महागठबंधन में चुनौती खड़ी हो गई है। (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे दल भी सीटों पर अपने-अपने दावे ठोकने लगे हैं। भाकपा-माले और माकपा ने तो कांग्रेस और राजद की सीटों तक पर अपना दावा करते हुए महागठबंधन के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है।

कांग्रेस की सीटें बनीं निशाना

राजगीर, मोहनिया, जाले, बेनीपट्टी, रामनगर और नरकटियागंज सीट, जिस पर कांग्रेस का कब्जा है उस पर माले ने झंडा गाड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही राजद की मौजूदा 6 सीटों पर भी डिमांड रखी है। इतना ही नहीं पार्टी ने अपने परंपरागत गढ़ - अरवल, अगिआंव, गया टाउन और विभूतिपुर जैसी सीटों पर भी दावा ठोंक दिया है। उसने कुल मिलाकर 40 सीटें मांगी हैं। सवाल यह है कि महागठबंधन में जब छोटे दल ही कांग्रेस-राजद की सीटें बांटने लगें, तो बड़ी पार्टियां आखिर अपनी साख कैसे बचा पाएंगी?

ये भी पढ़ें

40 सीटें तय करेंगी कि पटना की कुर्सी पर इस बार NDA बैठेगा या महागठबंधन की वापसी होेगी?
Patrika Special News
image

माकपा ने 11 सीटों पर दावा ठोंका

महागठबंधन के एक और दल माकपा ने 11 सीटों पर दावा ठोंका है। हालांकि माकपा और माले का बीते साल प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। दोनों के खाते में क्रमश: 2 और 11 सीटें आई थीं। इस बार माले 40 सीट मांग रही है और माकपा की मांग भी 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है।

तेजस्वी बोले-सब ठीक

जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने भले ही बयान दे दिया कि महागठबंधन में कोई उलझन नहीं है, सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन अंदरखाने की खींचतान उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। माले के 12 सीटों पर दावे के बाद यह साफ है कि सीट शेयरिंग महज औपचारिकता नहीं, बल्कि खींचतान का अखाड़ा बनने वाली है।

बीजेपी 24 से करेगी सीट बंटवारे पर मंथन

दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। 24-25 सितम्बर को पार्टी ने पटना में सभी जिलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। हर जिले से 15-20 प्रमुख नेता उम्मीदवार चयन पर राय देंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

political

political news

politics

राहुल गांधी

तेजस्वी यादव

Updated on:

22 Sept 2025 02:49 pm

Published on:

22 Sept 2025 02:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Elections : छोटी पार्टियों का धमाका, एक एक्शन से कांग्रेस-आरजेडी हो गईं बौनीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.