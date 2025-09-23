Patrika LogoSwitch to English

पटना

दीपावली और छठ में घर आने का टेंशन, ट्रेनों में टिकट नहीं, विमान का किराया पहुंचा 35 हजार के पार

दीपावली और छठ में बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को बिहार आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में टिकट नहीं है और विमान का किराया 35 हजार रूपये के पार पहुंच गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 23, 2025

विमान सेवा
विमान सेवा

दीपावली और छठ में अभी करीब एक माह देर है। लेकिन,बिहार आने के लिए रेल में कंफर्म टिकट मिलना बंद हो गया
है। तो दूसरी तरफ हवाई जहाज का किराया भी आसमान छूने लग है। बड़े शहरों से पटना आने और लौटने का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो गया है।

विमान का किराया 35 हजार के पार

छठ महापर्व के बाद पटना से बेंगलुरु जाने का विमान किराया 35 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं दीपावली और छठ के समय अलग-अलग शहरों से पटना आने के लिए विमान का किराया भी 22 हजार के पार पहुंच गया है। यह सब कुछ तब है जब रेलवे ने देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने और जाने के लिए करीब 12 हजार ट्रेन चलाने की घोषणा कर रखा है। इसके साथ ही कई विमान कंपनियों ने भी दीपावली और छठ के समय अतिरिक्त विमान के परिचालन का शेड्यूल जारी कर रखा है। इसके बाद रेलवे में टिकट नहीं मिल रहा और विमानों का किराया कई गुना बढ़ गया है।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का किराया बढ़ा

22 अक्टूबर को दीपावली और 27 और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व है। बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी सबसे ज्यादा इसी समय अपने घर आते हैं। इसी कारण 18 अक्टूबर को आने और 29 अक्टूबर से जाने के लिए ट्रेन और विमान में टिकट में सबसे ज्यादा मारा मारी मचा है। लेकिन, विशेष कर इस समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद से बिहार आने-जाने वाली नियमित ट्रेनों के साथ पूजा स्पेशल ट्रेनों में सीट ही उपलब्ध नहीं है। विमान का किराया भी इस कई गुना बढ़ा हुआ है।

तारीखकहां से कहां तकविमान किराया
20 अक्टूबरमुंबई से पटना18293 रुपये
20 अक्टूबरबेंगलुरु से पटना19680 रुपये
20 अक्टूबरदिल्ली से पटना22906 रुपये
21 अक्टूबरमुंबई से पटना17647 रुपये
21 अक्टूबरबेंगलुरु से पटना19680 रुपये
21 अक्टूबरदिल्ली से पटना14553 रुपये
30 अक्टूबरपटना से बेंगलुरु35382 रुपये
30 अक्टूबरपटना से दिल्ली22428 रुपये
30 अक्टूबरपटना से मुंबई31932 रुपये
31 अक्टूबरपटना से बेंगलुरु34849 रुपये
31 अक्टूबरपटना से दिल्ली22428 रुपये
31 अक्टूबरपटना से मुंबई32425 रुपये

ट्रेनों में आरक्षण शुरू होते ही सीटें फुल हो जा रहीं

रेलवे सूत्रों के अनुसार आरक्षण काउंटर खुलते ही चंद मिनटों में ही सभी सीटें फुल हो जा रहीं हैं। अधिकांश ट्रेनों में नो रूम हो जा रहा। विशेष ट्रेनों की बुकिंग प्रारंभ होते ही एक-दो घंटे में सभी सीटें फुल हो जा रही है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि दीपावली से तीन-चार दिन पहले और छठ के तीन-चार दिन बाद तक किसी भी ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को अपने घर आने के लिए एकमात्र सहारा तत्काल टिकट बचा है, जो ट्रेन प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले खुलेगा। इस दौरान भी टिकट काउंटर पर अत्यधिक भीड़ होने की उम्मीद है।

