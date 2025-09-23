दीपावली और छठ में घर आने का टेंशन, ट्रेनों में टिकट नहीं, विमान का किराया पहुंचा 35 हजार के पार

छठ महापर्व के बाद पटना से बेंगलुरु जाने का विमान किराया 35 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं दीपावली और छठ के समय अलग-अलग शहरों से पटना आने के लिए विमान का किराया भी 22 हजार के पार पहुंच गया है। यह सब कुछ तब है जब रेलवे ने देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने और जाने के लिए करीब 12 हजार ट्रेन चलाने की घोषणा कर रखा है। इसके साथ ही कई विमान कंपनियों ने भी दीपावली और छठ के समय अतिरिक्त विमान के परिचालन का शेड्यूल जारी कर रखा है। इसके बाद रेलवे में टिकट नहीं मिल रहा और विमानों का किराया कई गुना बढ़ गया है।