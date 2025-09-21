Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: अशोक चौधरी पर जदयू में दो फाड़, एक ने मंत्री से मांगी सफाई, दूसरे ने प्रशांत किशोर पर कसे तंज

Bihar Politics  प्रशांत किशोर की ओर से बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद पार्टी दो खेमे में बंट गया है। पार्टी के एक प्रवक्ता जहां मंत्री से मीडिया के सामने आकर सफाई देने की बात कर रहे हैं। वहीं एक अन्य प्रवक्ता ने मंत्री के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर ही तंज कसा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 21, 2025

मंत्री अशोक चौधरी
मंत्री अशोक चौधरी

Bihar Politics बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने दो सौ करोड़ की काली कमाई का आरोप लगाया है। इसके बाद से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर ही नहीं बिहार एनडीए के चार और बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है।

मंत्री सफाई दें

प्रशांत किशोर की ओर से अशोक चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद जदयू में भी दो फाड़ हो गया है। इस मुद्दे पर जदयू के सीनियर नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी को मीडिया के सामने अपनी सफाई देने को कहा। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है। इसपर चुप चाप बैठने से काम नहीं चलेगा। इसका जवाब देना होगा। क्योंकि यह मामला सीएम नीतीश कुमार की छवि से जुड़ा है।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें
पटना
Ashok Choudhary

अशोक चौधरी के नाम पर पार्टी दो खेमे में बंटा

नीरज कुमार से इतर, जदयू के ही पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस मुद्दे पर कहा कि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजी के तहत यह सब करते हैं। क्योंकि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तो मीडिया उनको क्यों कवरेज करेगा। वे पूरी प्लानिंग के तहत किसी की छवि को धूमिल करते हैं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ताकि मीडिया में उनका टीआरपी बढ़ा रहे। अभिषेक झा ने हालांकि यह जरूर कहा कि जिनपर आरोप लगे हैं वो तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। लेकिन, इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि पार्टी अशोक चौधरी को लेकर दो खेमे में बंट गई है।

बेटी उतरी मैदान में

प्रशांत किशोर के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी की जगह उनकी बेटी और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने पलटवार किया है। शांभवी चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर में चुनाव से पहले ही हार की बौखलाहट दिख रही है। जो चीज है ही नहीं, उसे वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज मेरे पास है, मेरे पिता के पास है, वो सब पहले से सार्वजनिक है। खुद वो भी अपने प्रेस कॉफ्रेंस में कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है।

ये भी पढ़ें

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय से पूछा कहां से आए दो करोड़?, सम्राट चौधरी पर लगाया हत्या के गंभीर आरोप
पटना
prashant kishor

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

21 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: अशोक चौधरी पर जदयू में दो फाड़, एक ने मंत्री से मांगी सफाई, दूसरे ने प्रशांत किशोर पर कसे तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.