Bihar Politics: अशोक चौधरी पर जदयू में दो फाड़, एक ने मंत्री से मांगी सफाई, दूसरे ने प्रशांत किशोर पर कसे तंज

नीरज कुमार से इतर, जदयू के ही पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस मुद्दे पर कहा कि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजी के तहत यह सब करते हैं। क्योंकि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तो मीडिया उनको क्यों कवरेज करेगा। वे पूरी प्लानिंग के तहत किसी की छवि को धूमिल करते हैं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ताकि मीडिया में उनका टीआरपी बढ़ा रहे। अभिषेक झा ने हालांकि यह जरूर कहा कि जिनपर आरोप लगे हैं वो तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। लेकिन, इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि पार्टी अशोक चौधरी को लेकर दो खेमे में बंट गई है।