Bihar Assembly Elections: अमित शाह आज सीतामढ़ी से साधेंगे बिहार के 49 सीट, जानें एक-एक सीट का हाल

पीएम मोदी 18 जुलाई को तिरहुत मंडल के (पूर्वी चंपारण) का दौरा किया था। पीएम मोदी की सभा के बाद अमित शाह की आज सभा है। अमित शाह तिरहुत मंडल के सीतामढ़ी से बिहार के 6 जिलों की 49 सीटों को साधेंगे। अमित चाहते हैं कि बीजेपी के गढ़ में 2020 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन 2025 में प्रदर्शन करे। ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जायेगा। एनडीए का मुजफ्फरपुर जिले के 11 में से 6 सीटों पर कब्जा है। 2020 में बोचहां सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी का कब्जा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थी। VIP के मुसाफिर पासवान को यहां से जीत मिली थी, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया और उनके बेटे राष्ट्रीय जनता दल में चले गए और वहीं से 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की।