8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Assembly Elections: अमित शाह आज सीतामढ़ी से साधेंगे बिहार के 49 सीट, जानें एक-एक सीट का हाल

Bihar Assembly Elections केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी से तिरहुत के 49 सीटों को साधेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तिरहुत के 49 में से 27 सीटों पर विजयी हुई थी। अमित शाह अपनी चुनावी रैली से इस जीत के ग्राफ को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 08, 2025

Bihar Assembly Elections
सीतामढ़ी के जरिए अमित शाह की 49 सीटों पर नजर

Bihar Assembly Elections बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के कई प्रमुख नेताओं का बिहार में लगातार दौरा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी समेत तिरहुत मंडल में पड़ने वाले 6 जिलों की 49 सीटों को साधेंगे। 49 में 27 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इन 6 जिलों में सीतामढ़ी के अलावा मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण (मुख्यालय बेतिया में), पूर्वी चंपारण (मुख्यालय मोतिहारी में), वैशाली (मुख्यालय हाजीपुर में) और शिवहर शामिल हैं। पीएम मोदी मोतिहारी में अपनी सभा कर यहां के वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास किया था। आज अमित शाह सीतामढ़ी में अपनी सभा से एक बार फिर अपने इस किला को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अमित शाह की कोशिश होगी की 2020 वाला प्रदर्शन से और बेहतर 2025 में प्रदर्शन किया जाए।

बीजेपी क्यों कर रही यहां बार बार रैली

पीएम मोदी 18 जुलाई को तिरहुत मंडल के (पूर्वी चंपारण) का दौरा किया था। पीएम मोदी की सभा के बाद अमित शाह की आज सभा है। अमित शाह तिरहुत मंडल के सीतामढ़ी से बिहार के 6 जिलों की 49 सीटों को साधेंगे। अमित चाहते हैं कि बीजेपी के गढ़ में 2020 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन 2025 में प्रदर्शन करे। ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जायेगा। एनडीए का मुजफ्फरपुर जिले के 11 में से 6 सीटों पर कब्जा है। 2020 में बोचहां सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी का कब्जा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थी। VIP के मुसाफिर पासवान को यहां से जीत मिली थी, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया और उनके बेटे राष्ट्रीय जनता दल में चले गए और वहीं से 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल की।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: चुनाव में तेज प्रताप यादव करेंगे उलट फेर, इतने सीटों पर बिगाड़ेंगे आरजेडी का खेल
पटना
tej pratap yadav and tejashwi

बीजेपी का मजबूत गढ़ है चंपारण

इसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण जिला के 9 विधानसभा सीट में 8 पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें से 7 सीटों पर बीजेपी तो एक सीट पर उसके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का प्रत्याशी विजयी हुए थे। यह क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को एकमात्र जीत सिक्ता सीट पर सीपीआई-एमएल प्रत्याशी को जीत मिली थी। इससे सटे पूर्वी चंपारण जिले में 12 में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इन 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजयी रहे, एक सीट जेडीयू के खाते में गई तो 3 सीटों पर आरजेडी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। बीजेपी यहां पर अपना जीत का दर बढ़ाना चाह रही है।

लालू के गढ़ में बीजेपी

वैशाली लालू प्रसाद का गढ़ माना जाता है। यह क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है। इसी कारण से इसे लालू यादव का गढ़ कहा जाता है। यहां की 8 विधानसभा सीट में चार पर एनडीए और चार पर महागठबंधन का कब्जा है। एनडीए की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि आरजेडी को भी 3 सीटों पर। दो सीट दोनों दल के सहयोगी दलों को को मिली थी। आरजेडी नेता और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव यहां की राघोपुर सीट से 2020 का चुनाव जीते थे। 2025 में वे इस सीट पर अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। यहीं से उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी कई बार चुनाव जीत चुकी हैं।

सीतामढ़ी में 8 में 6 पर बीजेपी का कब्जा

सीतामढ़ी के 8 में से 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 6 में से 4 सीट पर बीजेपी का अकेले कब्जा है। दो पर एनडीए घटक दलों को सफलता मिली थी। यहां पर महागठबंधन को 8 में से मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी। यह दोनों सीट आरजेडी के खाते में गई थी। शिवहर जिले की एकमात्र सीट पर 2020 के चुनाव में महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी प्रत्याशी चेतन आनंद विजयी हुए थे। लेकिन वे बाद में जेडीयू में शामिल हो गए. जिससे यह सीट एनडीए के खाते में चली गई।

बीजेपी का तिरहुत में 27 सीटों पर कब्जा

2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर यहां अपने प्रत्याशी उतारे थे। 110 में बीजेपी के 74 सीटों पर विजयी हुए थे। बीजेपी 2025 में अपने जीत का ग्राफ को बढ़ाना चाह रही है। इसको लेकर वो अपने मजबूत किला को और मजबूत करना चाह रही है। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में सरकार चलाने वाली जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में बड़ा झटका लगा था। जदयू 71 से घटते हुए वह 43 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को इन 74 में से 27 सीटों पर जीत इसी तिरहुत मंडल से मिली थी। 49 सीटों में से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 33 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने इन 33 में से अकेले 27 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी।

ये भी पढ़ें

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से पूछा, ‘क्या RJD भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी?’
पटना
tej pratap yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Aug 2025 12:01 pm

Published on:

08 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Assembly Elections: अमित शाह आज सीतामढ़ी से साधेंगे बिहार के 49 सीट, जानें एक-एक सीट का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.