Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, गुलाबी ठंड ने दी दस्तक

Bihar Weather बिहार से कुछ दिनों में मॉनसून की विदाई होने वाली है। इससे पहले मौसम ने करवट ले लिया है। बारिश का दौर थम गया है,कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मॉनसून की विदाई से पहले कोहरे की चादर में बिहार लिपट गया है इसके साथ ही गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। नदियों के किनारे बसे गांवों में कोहरे की हल्की परत दिखने लगी है।
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज (शुक्रवार) सुपौल और किशनगंज में हल्की बारिश होगी। शेष अन्य सभी ज़िलों का कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने 15 अक्टूबर तक बारिश को लेकर अपडेट शेयर करते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है। इधर, गुलाबी ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों या नदी किनारे रहने वाले लोगों सुबह और रात में हल्की सिहरन महसूस करेंगे। सुबह में गांवों में हल्के स्तर का कोहरा और ठंडी हवा चल रही है।
उत्तर-पश्चिमी दिशाओं की शुष्क हवाओं ने अब पूरी तरह सक्रियता पकड़ी है। इन हवाओं के असर से न सिर्फ हवा में नमी घटेगी, बल्कि रात और सुबह का तापमान धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसकने लगेगा। आज पटना एयरपोर्ट पर वर्तमान तापमान लगभग 25.4 °C दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, पटना और अन्य जिलों में दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 °C और रात का न्यूनतम लगभग 23-24 °C रहने का अनुमान है। मौसम प्रणालियों और शुष्क हवाओं की सक्रियता को देखकर, अगले 3–4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा। दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी।
