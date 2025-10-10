Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, गुलाबी ठंड ने दी दस्तक

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज (शुक्रवार) सुपौल और किशनगंज में हल्की बारिश होगी। शेष अन्य सभी ज़िलों का कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने 15 अक्टूबर तक बारिश को लेकर अपडेट शेयर करते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है। इधर, गुलाबी ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों या नदी किनारे रहने वाले लोगों सुबह और रात में हल्की सिहरन महसूस करेंगे। सुबह में गांवों में हल्के स्तर का कोहरा और ठंडी हवा चल रही है।