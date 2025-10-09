बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी ने इन 10 विधायकों के काटे नाम!, पार्टी इन सीटों पर नए चेहरे पर लगायेगी दांव

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग के साथ -साथ राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम को भी अन्तिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है आरजेडी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिया है। पार्टी इस चुनाव में 10 नए चेहरे पर दांव लगाने का मन बनाया है। इसको लेकर पार्टी ने अपने 10 विधायकों की जगह 10 नए चेहरों को टिकट देने का फैसला किया है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने पांच उन सीटों पर नए प्रत्याशी उतार रही है जो पार्टी छोड़कर एनडीए में चले गए थे। इसके साथ ही पांच उनका नाम काट रही है जिनका सर्वे रिपोर्ट अपटू मार्क नहीं है। आरजेडी इस चुनाव में “विजेता और स्वीकार्य चेहरों” पर ही दांव लगायेगी। पार्टी जनता के बीच नए संदेश देने के लिए पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर अपना दांव लगायेगी।
|विधानसभा क्षेत्र
|प्रत्याशीजिनके कटेंगे नाम
|जहानाबाद
|सुदय यादव
|शेरघाटी
|मंजू अग्रवाल
|चैरिया बरियारपुर
|राजबंशी महतो
|हसनपुर सीट
|तेज प्रताप यादव
|पाला बदलने वालों की सीट पर नए चेहरे तय
|मोकामा
|शिवहर
|भभुआ
|सूर्यगढ़ा
|मोहनियां
सर्वे रिपोट के बाद तेजस्वी यादव खुद भी अपने प्रत्याशी को फोन कर के लोगों से की प्रक्रिया ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से पिछले दो दिनों में करीब पांच सौ लोगों से फोन कर उनसे फीडबैक लिया है। प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी महत्वपूर्ण है। जिनके संबंध में फीडबैक नहीं टीक मिल रहा है पार्टी उनपर गंभीरता से विचार कर रही है।
