बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी ने इन 10 विधायकों के काटे नाम!, पार्टी इन सीटों पर नए चेहरे पर लगायेगी दांव

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग के साथ -साथ राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम को भी अन्तिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है आरजेडी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिया है। पार्टी इस चुनाव में 10 नए चेहरे पर दांव लगाने का मन बनाया है। इसको लेकर पार्टी ने अपने 10 विधायकों की जगह 10 नए चेहरों को टिकट देने का फैसला किया है।