बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी ने इन 10 विधायकों के काटे नाम!, पार्टी इन सीटों पर नए चेहरे पर लगायेगी दांव

RJd के अंदर जारी रणनीतिक बैठकों में पार्टी 10 सीटों पर नए चेहरे पर दांव लगाने का फैसला किया है। इनमें पांच वे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे और पांच वे लोग हैं जिनको लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश हैं।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 09, 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग के साथ -साथ राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम को भी अन्तिम रूप देने में लगी है। सूत्रों का कहना है आरजेडी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिया है। पार्टी इस चुनाव में 10 नए चेहरे पर दांव लगाने का मन बनाया है। इसको लेकर पार्टी ने अपने 10 विधायकों की जगह 10 नए चेहरों को टिकट देने का फैसला किया है।

इन सीटों पर नए चेहरों पर पार्टी लगायेगी दांव

पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने पांच उन सीटों पर नए प्रत्याशी उतार रही है जो पार्टी छोड़कर एनडीए में चले गए थे। इसके साथ ही पांच उनका नाम काट रही है जिनका सर्वे रिपोर्ट अपटू मार्क नहीं है। आरजेडी इस चुनाव में “विजेता और स्वीकार्य चेहरों” पर ही दांव लगायेगी। पार्टी जनता के बीच नए संदेश देने के लिए पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर अपना दांव लगायेगी।

इन सीटों पर पार्टी बदलेगी प्रत्याशी

विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशीजिनके कटेंगे नाम
जहानाबादसुदय यादव
शेरघाटीमंजू अग्रवाल
चैरिया बरियारपुरराजबंशी महतो
हसनपुर सीटतेज प्रताप यादव
पाला बदलने वालों की सीट पर नए चेहरे तय
मोकामा
शिवहर
भभुआ
सूर्यगढ़ा
मोहनियां

तेजस्वी यादव खुद ले रहे हैं अपडेट

सर्वे रिपोट के बाद तेजस्वी यादव खुद भी अपने प्रत्याशी को फोन कर के लोगों से की प्रक्रिया ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से पिछले दो दिनों में करीब पांच सौ लोगों से फोन कर उनसे फीडबैक लिया है। प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी महत्वपूर्ण है। जिनके संबंध में फीडबैक नहीं टीक मिल रहा है पार्टी उनपर गंभीरता से विचार कर रही है।

पटना
Bihar Assembly Elections

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

09 Oct 2025 01:20 pm

Published on:

09 Oct 2025 12:16 pm

पटना

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव 2025

