बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

हालांकि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है एनडीए गठबंधन में जेडीयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी (आर) और जीतन राम मांझी की हम पार्टी की सीटों पर भी करीब-करीब बात बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ही मामला फंसा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की बात हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों गठबंधन को 8-8 सीट एनडीए गठबंधन में मिलने की संभावना है। इस माथापच्ची के बीच जदयू ने अपने 30 कैंडिडेट के नाम को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है।