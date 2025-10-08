बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

Bihar Assembly Elections
बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रो का कहना है कि गुरूवार शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। सीटों को लेकर माथापच्ची के बीच जदयू ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी को चयनित कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रमुख की ओर से भी इसपर सहमति मिल गई है। जदयू ने अपने पहले लिस्ट में अपने पुराने विधायकों पर ही भरोसा जताया है।
हालांकि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है एनडीए गठबंधन में जेडीयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी (आर) और जीतन राम मांझी की हम पार्टी की सीटों पर भी करीब-करीब बात बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ही मामला फंसा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की बात हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों गठबंधन को 8-8 सीट एनडीए गठबंधन में मिलने की संभावना है। इस माथापच्ची के बीच जदयू ने अपने 30 कैंडिडेट के नाम को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है।
|विधानसभाचुनाव क्षेत्र
|संभावित प्रत्याशियों के नाम
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|राजगीर (नालंदा)
|कौशल किशोर
|पिपरा (सुपौल)
|रामविलास कामत
|निर्मली (सुपौल)
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव
|सुपौल
|विजेंद्र प्रसाद यादव
|जगदीशपुर (आरा/भोजपुर)
|भगवान सिंह कुशवाहा ( MLC)
|केसरिया (पूर्वी चंपारण)
|शालिनी मिश्रा
|संदेश (आरा/भोजपुर)
|राधा चरण सेठ ( MLC)
|वल्मीकिनगर (पश्चिमी चंपारण)
|धीरेंद्र प्रताप सिंह (रिंकू सिंह)
|मोकामा (पटना)
|अनंत सिंह
|फुलपरास (मधुबनी)
|शिला मंडल
|शिवहर (शिवहर)
|चेतन आनंद (आनंद मोहन के बेटे)
|धमदाहा (पूर्णिया) -
|लेसी सिंह
|हरलाखी (मधुबनी)
|सुधांशु शेखर
|रूनी सैदपुर (सीतामढ़ी)
|पंकज मिश्रा
|बरारी (कटिहार)
|विजय सिंह निषाद
|आलमनगर (मधेपुरा)
|नरेंद्र नारायण यादव
|सोनबरसा (सहरसा)
|रत्नेश सदा
|काटी (सीवान)
|अजित कुमार
|कुचायकोट (गोपालगंज)
|अमरेंद्र कुमार पांडे (पप्पू पांडे)
|बहादुरपुर (दरभंगा)
|मदन सहनी
|ठाकुरगंज (किशनगंज)
|गोपाल अग्रवाल
|करगहर (रोहतास)
|वशिष्ठ सिंह
|बेलागंज (गया)
|मनोरमा देवी
|सूरजगढ़ा (लखीसराय)
|रामानंद मंडल
|बिहारीगंज (मधेपुरा)
|निरंजन कुमार मेहता
|सुलतानगंज (भागलपुर)
|ललित नारायण मंडल
|बरबीघा (शेखपुरा)
|सुदर्शन कुमार
|अमरपुर (बांका)
|जयंत राज
|बारिशनगर (समस्तीपुर)
|अशोक कुमार
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025