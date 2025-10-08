Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर चहलकदमी बढ़ गई है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि जेडीयू और बीजेपी 102-101 फार्मूला पर चुनाव लड़ेंगी ।ऐसे में अब जेडीयू आलाकमान की तरफ़ से कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 08, 2025

Bihar Assembly Elections

Bihar Assembly Elections

बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रो का कहना है कि गुरूवार शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। सीटों को लेकर माथापच्ची के बीच जदयू ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी को चयनित कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रमुख की ओर से भी इसपर सहमति मिल गई है। जदयू ने अपने पहले लिस्ट में अपने पुराने विधायकों पर ही भरोसा जताया है।

JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल

हालांकि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है एनडीए गठबंधन में जेडीयू 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी (आर) और जीतन राम मांझी की हम पार्टी की सीटों पर भी करीब-करीब बात बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ही मामला फंसा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की बात हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों गठबंधन को 8-8 सीट एनडीए गठबंधन में मिलने की संभावना है। इस माथापच्ची के बीच जदयू ने अपने 30 कैंडिडेट के नाम को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है।

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

विधानसभाचुनाव क्षेत्रसंभावित प्रत्याशियों के नाम
नालंदाश्रवण कुमार
राजगीर (नालंदा)कौशल किशोर
पिपरा (सुपौल)रामविलास कामत
निर्मली (सुपौल)अनिरुद्ध प्रसाद यादव
सुपौलविजेंद्र प्रसाद यादव
जगदीशपुर (आरा/भोजपुर)भगवान सिंह कुशवाहा ( MLC)
केसरिया (पूर्वी चंपारण)शालिनी मिश्रा
संदेश (आरा/भोजपुर)राधा चरण सेठ ( MLC)
वल्मीकिनगर (पश्चिमी चंपारण)धीरेंद्र प्रताप सिंह (रिंकू सिंह)
मोकामा (पटना)अनंत सिंह
फुलपरास (मधुबनी) शिला मंडल
शिवहर (शिवहर) चेतन आनंद (आनंद मोहन के बेटे)
धमदाहा (पूर्णिया) - लेसी सिंह
हरलाखी (मधुबनी) सुधांशु शेखर
रूनी सैदपुर (सीतामढ़ी) पंकज मिश्रा
बरारी (कटिहार)विजय सिंह निषाद
आलमनगर (मधेपुरा) नरेंद्र नारायण यादव
सोनबरसा (सहरसा) रत्नेश सदा
काटी (सीवान) अजित कुमार
कुचायकोट (गोपालगंज) अमरेंद्र कुमार पांडे (पप्पू पांडे)
बहादुरपुर (दरभंगा) मदन सहनी
ठाकुरगंज (किशनगंज) गोपाल अग्रवाल
करगहर (रोहतास) वशिष्ठ सिंह
बेलागंज (गया) मनोरमा देवी
सूरजगढ़ा (लखीसराय)रामानंद मंडल
बिहारीगंज (मधेपुरा) निरंजन कुमार मेहता
सुलतानगंज (भागलपुर) ललित नारायण मंडल
बरबीघा (शेखपुरा)सुदर्शन कुमार
अमरपुर (बांका) जयंत राज
बारिशनगर (समस्तीपुर) अशोक कुमार

ये भी पढ़ें

बिहार NDA में ‘सीट संकट’: लोजपा की 45 की ज़िद, BJP का 26 का ऑफर, जानें चिराग पासवान का क्या होगा अगला कदम?
पटना
chirag paswan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Oct 2025 08:01 pm

Published on:

08 Oct 2025 07:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: JDU में 30 कैंडिडेट फाइनल, जानें किसे कहां से मिल रहा है टिकट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार विधानसभा चुनाव: किसे मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बीजेपी में हारी हुई सीटों पर हुई समीक्षा

पटना

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

राष्ट्रीय

महागठबंधन में 90 फीसदी सीटें तय, 10 प्रतिशत पर मंथन जारी, मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे पर किया खुलासा

पटना

बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.