बिहार NDA में ‘सीट संकट’: लोजपा की 35 की ज़िद, BJP का 26 का ऑफर, जानें चिराग पासवान का क्या होगा अगला कदम?

बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन, एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी फेंच फंसा है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सभी घटक दलों की सहमति बन गई है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) के साथ ही सिर्फ मामला फंसा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। इससे पहले आज शाम बिहार बेजीपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान से मिले।