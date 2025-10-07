Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार NDA में ‘सीट संकट’: लोजपा की 35 की ज़िद, BJP का 26 का ऑफर, जानें चिराग पासवान का क्या होगा अगला कदम?

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में कवायद तेज हो गई है। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से मिलें। दोनों के बीच लेकिन, बात नहीं बनी। कल (बुधवार) चिराग पासवान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 07, 2025

chirag paswan

चिराग पासवान

बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन, एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी फेंच फंसा है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सभी घटक दलों की सहमति बन गई है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) के साथ ही सिर्फ मामला फंसा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। इससे पहले आज शाम बिहार बेजीपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान से मिले।

सीट शेयरिंग पर क्या हुई बात?

चिराग पासवान और बीजेपी चुनाव प्रभारी के बीच मंगलवार को हुई बातचीत का कोई फलाफल नहीं निकला? चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि हमें 35 सीट से कम मंजूर नहीं है। बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को 26 विधानसभा सीट और एक राज्य सभा की सीट का ऑफर दिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के ऑफर को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान कल (बुधवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद सारे मामले का हल निकल जायेगा।

चिराग की क्या है मांग?

चिराग पासवान विधानसभा सीट बंटवारे के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जीती हुई पांचों लोकसभा सीटों के तहत कम से कम दो-दो विधानसभा सीटें देने की मांग भी रखी है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में एनडीए के अन्य सहयोगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 8-8 सीटों पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान से सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद सीटों की घोषणा कर दी जायेगी।

