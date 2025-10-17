Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, जानें अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले कुछ दिनों में ठंड दस्तक दे देगा। सुबह और शाम में लोग गुलाबी ठंड महसूस करेंगे। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों का अपडेट शेयर किया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 17, 2025

प्रदेश में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

प्रदेश में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

Bihar Weather बिहार में मौसम अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड की वजह से लोगों ने अब अपनी चादर निकाल लिया है। नदी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हल्की सिहरन लोग महसूस करने लगे हैं। दोपहर में अच्छी धूप खिलने की वजह से थोड़ी उमस जरूर महसूस हो रही। लेकिन, फिर शाम होते ही मौसम ठीक हो जा रहा है।

आज कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ हिस्सों में आज बदल छा सकती है। लेकिन , ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा।आसमान भी साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। सुबह और शाम में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड महसूस हो सकती है। पूरे बिहार में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है।

बिहार में ठंड ने दी दस्तक

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनो में ठंड पूरे बिहार में दस्तक दे सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के देश से विदा होने की वजह से प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क होने की वजह से दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा। मानसून के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दो अंकों में रहता था, लेकिन अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है। जो कि हेल्थ को लेकर बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो, सुबह और शाम में ठंड बढ़ने के कारण कोहरा भी छाए रहने की संभावना है।

पटना में कैसा है मौसम का हाल?

पटना समेत बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो सुबह में कई हिस्सों में धूप खिला रहेगा। गया,औरंगाबाद,नालंदा और मुंगेर में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। इसके कारण इन शहरों में ठंड क स्थिति बनी रहेगी। इन शहरों मे हल्की-हल्की बदली भी छाये रहेगी। सुबह और रात में लोगों को सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग की माने तो, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में पांच सीटों पर फंसा पेंच, कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी, RJD खफा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

17 Oct 2025 10:36 am

Published on:

17 Oct 2025 10:35 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, जानें अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीट फाइनल नहीं… फिर भी कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची, लालू ने राहुल-खड़गे को घुमाया फोन, हलचल तेज!

राष्ट्रीय

तेजस्वी संग मैदान में उतरेंगी बहन रोहिणी आचार्या और हिना शहाब, राजद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे ये 40 दिग्गज

rjd star campaigner
पटना

छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में पांच सीटों पर फंसा पेंच, कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी, RJD खफा

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.