Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, जानें अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

प्रदेश में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान
Bihar Weather बिहार में मौसम अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड की वजह से लोगों ने अब अपनी चादर निकाल लिया है। नदी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हल्की सिहरन लोग महसूस करने लगे हैं। दोपहर में अच्छी धूप खिलने की वजह से थोड़ी उमस जरूर महसूस हो रही। लेकिन, फिर शाम होते ही मौसम ठीक हो जा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ हिस्सों में आज बदल छा सकती है। लेकिन , ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा।आसमान भी साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। सुबह और शाम में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड महसूस हो सकती है। पूरे बिहार में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनो में ठंड पूरे बिहार में दस्तक दे सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के देश से विदा होने की वजह से प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क होने की वजह से दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा। मानसून के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दो अंकों में रहता था, लेकिन अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है। जो कि हेल्थ को लेकर बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो, सुबह और शाम में ठंड बढ़ने के कारण कोहरा भी छाए रहने की संभावना है।
पटना समेत बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो सुबह में कई हिस्सों में धूप खिला रहेगा। गया,औरंगाबाद,नालंदा और मुंगेर में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। इसके कारण इन शहरों में ठंड क स्थिति बनी रहेगी। इन शहरों मे हल्की-हल्की बदली भी छाये रहेगी। सुबह और रात में लोगों को सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग की माने तो, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है।
