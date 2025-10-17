Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, जानें अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनो में ठंड पूरे बिहार में दस्तक दे सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के देश से विदा होने की वजह से प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क होने की वजह से दिन में तीखी धूप का प्रभाव बना रहा। मानसून के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दो अंकों में रहता था, लेकिन अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है। जो कि हेल्थ को लेकर बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो, सुबह और शाम में ठंड बढ़ने के कारण कोहरा भी छाए रहने की संभावना है।