Bihar Weather: बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, जानें अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'
Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में झमाझम बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना व्यक्त किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने की लोगों को सलाह दिया है। मानसून के एक्टिव होने की वजह से बिहार में अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर गुरुवार से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन, बिहार में बुधवार से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार को भी पटना, आरा, वैशाली, किशनगंज, सुपौल, बांका, जहानाबाद, नालंदा, बेतिया, समस्तीपुर और सहरसा में बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने 06 अक्तूबर तक का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि शुक्रवार 3 अक्टूबर को बिहार के जमुई, बांका एवं पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश और सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भभुआ, मुंगेर, अरवल एवं भागलपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। इसी तरह 4 अक्टूबर को लेकर मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, कैमूर और गयाजी में रेड अलर्ट जारी किया है।
यहां पर झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अति भारी बारिश और सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, जमुई एवं बांका में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 अक्टूबर को उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एवं गोपालगंज में रेड अलर्ट है। यहां अत्यंत भारी बारिश के आसार हैं।
साथ ही सीवा, मुजफ्फऱपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में अति भारी बारिश और बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, वैशाली, नालंदा में भारी बारिश की आशंका है। 6 अक्टूबर को भी उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।
