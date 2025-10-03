Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, जानें अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'

Bihar Weather:  मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में झमाझम बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना व्यक्त किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने की लोगों को सलाह दिया है। मानसून के एक्टिव होने की वजह से बिहार में अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना है।

कब से हो रही है बारिश

मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर गुरुवार से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन, बिहार में बुधवार से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार को भी पटना, आरा, वैशाली, किशनगंज, सुपौल, बांका, जहानाबाद, नालंदा, बेतिया, समस्तीपुर और सहरसा में बारिश हुई है।

चार दिनों तक होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 06 अक्तूबर तक का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि शुक्रवार 3 अक्टूबर को बिहार के जमुई, बांका एवं पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश और सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भभुआ, मुंगेर, अरवल एवं भागलपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। इसी तरह 4 अक्टूबर को लेकर मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, कैमूर और गयाजी में रेड अलर्ट जारी किया है।

05 अक्तूबर को इन क्षेत्रों में होगी बारिश

यहां पर झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अति भारी बारिश और सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, जमुई एवं बांका में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 अक्टूबर को उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एवं गोपालगंज में रेड अलर्ट है। यहां अत्यंत भारी बारिश के आसार हैं।

06 अक्तूबर तक होगी बारिश

साथ ही सीवा, मुजफ्फऱपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में अति भारी बारिश और बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, वैशाली, नालंदा में भारी बारिश की आशंका है। 6 अक्टूबर को भी उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Oct 2025 07:58 am

Published on:

03 Oct 2025 07:21 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, जानें अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: विजयादशमी के बहाने सोशल मीडिया पर एनडीए और महागठबंधन के बीच शुरू ट्विट WAR

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में बसपा ने इन चार सीटों पर उतारें अपने प्रत्याशी, देखें लिस्ट

Mayawati
पटना

Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

पटना

तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

तेजस्वी यादव पर भड़के तेजप्रताप, कहा- छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए, समझे कौन राम है और कौन लक्ष्मण

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.