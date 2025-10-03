Bihar Weather: बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, जानें अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में झमाझम बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना व्यक्त किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने की लोगों को सलाह दिया है। मानसून के एक्टिव होने की वजह से बिहार में अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना है।