पटना

Bihar Weather: बिहार के 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

Bihar Mausam मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी बिहार के कई जिलों में अगले दो दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान यहां ठनका भी गिर सकता है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 07, 2025

Rain Alert
बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। फोटो- ANI

Bihar Mausam : मौसम विभाग ने बिहार में 9 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन, पटना समेत कई जिलों में बारिश पर ब्रेक लगने के साथ ही गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त तक बिहार के उत्तरी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश और दक्षिणी बिहार के 13 जिलों में औसत दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है।

13 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 8 और 9 अगस्त को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा,बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और अरवल जिला में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है।

कैसा रहेगा 24 घंटे के दौरान मौसम

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। 24 घंटे में कहीं-कहीं गर्जन और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान ठनका भी गिर सकता है। वहीं, उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबकि किशनगंज में भी झमाझम बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है।

#WeatherNews

Updated on:

07 Aug 2025 10:59 pm

Published on:

07 Aug 2025 10:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

