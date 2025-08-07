Bihar Weather: बिहार के 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

Bihar Mausam : मौसम विभाग ने बिहार में 9 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन, पटना समेत कई जिलों में बारिश पर ब्रेक लगने के साथ ही गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त तक बिहार के उत्तरी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश और दक्षिणी बिहार के 13 जिलों में औसत दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने 8 और 9 अगस्त को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा,बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और अरवल जिला में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। 24 घंटे में कहीं-कहीं गर्जन और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान ठनका भी गिर सकता है। वहीं, उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबकि किशनगंज में भी झमाझम बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है।