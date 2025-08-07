Bihar Weather: बिहार के 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। 24 घंटे में कहीं-कहीं गर्जन और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान ठनका भी गिर सकता है। वहीं, उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबकि किशनगंज में भी झमाझम बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है।