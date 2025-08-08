Bihar Weather: बिहार के इन छह जिलों में अगले तीन घंटे में होगी बारिश, जाने अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में शुक्रवार को सीमांचल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी शुक्रवार को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के भीतर भी राज्य के 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी बिहार के कई जिलों में नौ अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान यहां ठनका भी गिर सकता है।