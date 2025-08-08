Bihar Weather: बिहार के इन छह जिलों में अगले तीन घंटे में होगी बारिश, जाने अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में शुक्रवार को सीमांचल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी शुक्रवार को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के भीतर भी राज्य के 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी बिहार के कई जिलों में नौ अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान यहां ठनका भी गिर सकता है।
मौसम विभाग ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सीवान, सारण, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिला में झमाझम बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ इन जिलों में ठनका भी गिर सकता है। सभी छह जिला के लोगों को बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
|शहर
|बारिश
|रोहतास के दिनारा
|37.6 मिमी
|भभुआ के कुदरा
|31.2 मिमी
|रोहतास
|31 मिमी
|नवादा के रजौली
|27.4 मिमी
|भभुआ के मोहनिया
|27 मिमी
|बांका के बौसी
|24.8 मिमी
|औरंगाबाद
|22.6 मिमी
|गयाजी के वजीरगंज
|20.6 मिमी
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, खगड़िया, बक्सर और कैमूर जिले में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। पटना में गुरुवार को अधिकतम पारा 33.3 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|पटना
|33.3 डिग्री सेल्सियस
|27.8 डिग्री सेल्सियस
|गयाजी
|33.4 डिग्री सेल्सियस
|25.4 डिग्री सेल्सियस
|भागलपुर
|33.6 डिग्री सेल्सियस
|27.6 डिग्री सेल्सियस
|मुजफ्फरपुर
|32.0 डिग्री सेल्सियस
|27.7 डिग्री सेल्सियस