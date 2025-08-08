8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Bihar Weather: बिहार के इन छह जिलों में अगले तीन घंटे में होगी बारिश, जाने अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इन जिलों में रहने वाले लोगों से अपील किया है कि बारिश में घर से नहीं निकलें। क्योंकि बारिश के साथ साथ इन जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 08, 2025

There will be heavy rains in these 60 districts of UP
Weather Update: झमाझम बारिश के लिए हो जाएं तैयार | Image Source - Social Media

Bihar Weather: बिहार में शुक्रवार को सीमांचल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी शुक्रवार को बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के भीतर भी राज्य के 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी बिहार के कई जिलों में नौ अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान यहां ठनका भी गिर सकता है।

कैसा रहेगा अगला तीन घंटे का मौसम

मौसम विभाग ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सीवान, सारण, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिला में झमाझम बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ इन जिलों में ठनका भी गिर सकता है। सभी छह जिला के लोगों को बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

Rain Alert

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

शहरबारिश
रोहतास के दिनारा 37.6 मिमी
भभुआ के कुदरा 31.2 मिमी
रोहतास 31 मिमी
नवादा के रजौली 27.4 मिमी
भभुआ के मोहनिया27 मिमी
बांका के बौसी 24.8 मिमी
औरंगाबाद 22.6 मिमी
गयाजी के वजीरगंज 20.6 मिमी

इन जिलों में आज होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, खगड़िया, बक्सर और कैमूर जिले में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। पटना में गुरुवार को अधिकतम पारा 33.3 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहरअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
पटना 33.3 डिग्री सेल्सियस27.8 डिग्री सेल्सियस
गयाजी33.4 डिग्री सेल्सियस25.4 डिग्री सेल्सियस
भागलपुर 33.6 डिग्री सेल्सियस27.6 डिग्री सेल्सियस
मुजफ्फरपुर32.0 डिग्री सेल्सियस 27.7 डिग्री सेल्सियस

Updated on:

08 Aug 2025 09:52 am

Published on:

08 Aug 2025 09:48 am

