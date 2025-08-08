कांग्रेस MLA और पटना पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो वायरल, प्रतिमा कुमार ने पुलिसकर्मी से कहा- बुखार झाड़ देंगे

विधायक प्रतिमा कुमारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को टैग करते हुए अपने सोशल माडिया X पर लिखा- ”मा. मुख्यमंत्री जी, जब मैं अपने क्षेत्र से पटना आती हूं तो अगमकुऑ चेक पोस्ट पर ये दोनों SI हमारी गाड़ी को रुकवाते हैं। मैं पूछती हूं कि क्यों गाड़ी रोकी तो बोलते हैं कि बड़े साहब का आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिसिया गुंडागर्दी पर रोक लगाइए।” अपने इस पोस्ट में वे पुलिस के साथ बकझक का वीडियो भी शेयर किया है। पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा था और VIP गाड़ियों को भी नियमों का पालन करना होता है।