राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

पटना

कांग्रेस MLA और पटना पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो वायरल, प्रतिमा कुमार ने पुलिसकर्मी से कहा- बुखार झाड़ देंगे

कांग्रेस विधायक और पटना पुलिस के बीच तु- तु मैं- मैं का एक वीडिया सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने पटना पुलिस को बुखार झाड़ देने की बात कह रही हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 08, 2025

Congress MLA and Patna
पटना पुलिस और कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमार। फोटो- सोशल मीडिया एक्स

कांग्रेस विधायक और पटना पुलिस के बीच तू-तू मैं मैं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी पटना पुलिस के अधिकारियों को बुखार झाड़ देने और दिमाग दुरुस्त करने की बात कह रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आरजेडी के संगत का कांग्रेस पर भी असर दिखने लगा है।

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी एक पुलिस अधिकारी पर गुस्से में कह रही हैं – “बुखार झाड़ देंगे बढ़िया से… समझ गया? सारा दिमाग तुम्हारा हम दुरुस्त कर देंगे…” इस दौरान उनके साथ मौजूद कुछ लोग भी पुलिस से बहस करते दिख रहे हैं। यह वायरल वीडियो पटना के अगमकुंआ चेक पोस्ट का है। विधायक अगमकुंआ चेक पोस्ट पर तैनत पुलिस अधिकारी से गाड़ी चेकिंग को लेकर नाराज दिख रही हैं। वे वायरल वीडियो में कहती दिख रही हैं कि तुम बार बार मेरी गाड़ी को ही क्यों रोकते हो? इसपर पुलिस अधिकारी का जवाब सुनकर वे भड़क जाती हैं। पुलिस अधिकारी से तु तु मैं मैं करने लगती हैं।

बुखार झाड़ देंगे

बिहार की सियासत में इन दिनों कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी और बिहार पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक चर्चा का विषय बनी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रतिमा कुमारी पुलिसकर्मियों पर धमकी भरे लहजे में बात करती नजर आ रही हैं। उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी रोके जाने पर पुलिस को “बुखार झाड़ने” और “दिमाग दुरुस्त करने” की बात कह डाली।

प्रतिमा कुमारी ने सीएम से लगाई गुहार

विधायक प्रतिमा कुमारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को टैग करते हुए अपने सोशल माडिया X पर लिखा- ”मा. मुख्यमंत्री जी, जब मैं अपने क्षेत्र से पटना आती हूं तो अगमकुऑ चेक पोस्ट पर ये दोनों SI हमारी गाड़ी को रुकवाते हैं। मैं पूछती हूं कि क्यों गाड़ी रोकी तो बोलते हैं कि बड़े साहब का आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिसिया गुंडागर्दी पर रोक लगाइए।” अपने इस पोस्ट में वे पुलिस के साथ बकझक का वीडियो भी शेयर किया है। पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा था और VIP गाड़ियों को भी नियमों का पालन करना होता है।

आरजेडी के रंग में रंगी कांग्रेस

इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि आरजेडी के साथ रहते रहते कांग्रेस भी उसके ही रंग में रंग गई है।

Bihar news

Published on:

08 Aug 2025 08:18 am

Hindi News / Bihar / Patna / कांग्रेस MLA और पटना पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो वायरल, प्रतिमा कुमार ने पुलिसकर्मी से कहा- बुखार झाड़ देंगे

