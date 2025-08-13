Bihar Weather: बिहार के सात जिलों में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट, जानें कैसा रहेगा अगले 3 दिन का मौसम

Bihar Weather: बिहार में झमाझम बारिश के कारण बाढ़ का कहर बढ़ता ही जारी है। मंगलवार की रात से पटना समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है। बुधवार को भी बिहार के सात जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार में अलग-अलग जगहों पर बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना व्यक्त किया है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 13 अगस्त को उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज में बारिश होगी। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी अधिकांश जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार पटना में भी आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी। राजधानी पटना के अलावा जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा और नवादा में भी बारिश होने की संभावना है।
भागलपुर में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 17 अगस्त के दौरान भागलपुर जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिजली चमकने के साथ- साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। आर्द्रता सुबह में 85 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 45 से 50 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार को अधिकतम 34.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि बिहार के अलग-अलग हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार औऱ शनिवार को भी बिहार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। बुधवार को जहां पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है तो वहीं गुरुवार को राज्य के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में भी बारिश हो सकती है। अनुमान जताया गया है कि 15 अगस्त को बिहार के पूर्वी भाग के जिलों में मेघर्जन, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है।