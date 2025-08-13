Bihar Weather: बिहार के सात जिलों में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट, जानें कैसा रहेगा अगले 3 दिन का मौसम

भागलपुर में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 17 अगस्त के दौरान भागलपुर जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिजली चमकने के साथ- साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। आर्द्रता सुबह में 85 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 45 से 50 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार को अधिकतम 34.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा।