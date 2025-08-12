Bihar Flood: बिहार में 10 बड़ी और 13 छोटी नदियों का बढ़ा जल स्तर, 12 जिला के 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित

गंगा, कोसी,बागमती,अधवारा,गंडक,बूढ़ी गंडक,महानंदा,घाघरा,सोन और पुनपुन का जलस्तर पिछले 10 दिनों से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके कारण तटबंधों पर भारी दबाव को देखते हुए विभाग के अभियंता रात्रिकालीन पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जबकि तटबंध सुरक्षाकर्मी 24 घंटे गश्ती कर रहे हैं। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए आस पास के पंचायतों को भी अलर्ट मूड पर रहने को कहा गया है। उनको किसी प्रकार के कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना देने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग ने सभी 3800 किलोमीटर तटबंधों सुरक्षाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर उनकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है।कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के सुरक्षाकर्मी की जानकारी क्यूआर कोड स्कैन करके हासिल कर सकता है।