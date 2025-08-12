Bihar Weather: बिहार के इन शहरों में आज होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा अगले दो दिनों का मौसम?

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार के वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर,बेगूसराय, सारण, खगड़िया और सुपौल के 269 पंचायतों में 1144 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां कुल 17 लाख 62 हजार 374 लोग प्रभावित है। जहां कुुल 370714 लोगों को सोमवार को भोजन कराया गया है। बाढ़ से सबसे अधिक भागलपुर, बेगूसराय, पटना , भोजपुर , मुंगेर और खगड़िया के लोग परेशान है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 697952 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया गया है। विभाग ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संख्या बढ़ाया जायेगी। इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में एनडीआरएफ की छह टीमें लगी हुई है।