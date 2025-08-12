12 अगस्त 2025,

मंगलवार

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन शहरों में आज होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा अगले दो दिनों का मौसम?

Bihar Weather बिहार में मंगलवार को भी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अनेक स्थानों पर मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 12 व 13 अगस्त के बीच पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज जिलों के भागों में भारी से अति भारी बारिश [&hellip;]

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 12, 2025

heavy rain alert in bihar
पटना में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न। फोटो- ANI

Bihar Weather बिहार में मंगलवार को भी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अनेक स्थानों पर मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 12 व 13 अगस्त के बीच पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज जिलों के भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के इस अपडेट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी आपदा में आसानी से राहत-बचाव कार्य हो सकें।

आपदा विभाग अलर्ट

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार के वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर,बेगूसराय, सारण, खगड़िया और सुपौल के 269 पंचायतों में 1144 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां कुल 17 लाख 62 हजार 374 लोग प्रभावित है। जहां कुुल 370714 लोगों को सोमवार को भोजन कराया गया है। बाढ़ से सबसे अधिक भागलपुर, बेगूसराय, पटना , भोजपुर , मुंगेर और खगड़िया के लोग परेशान है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 697952 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया गया है। विभाग ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संख्या बढ़ाया जायेगी। इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में एनडीआरएफ की छह टीमें लगी हुई है।

झमाझम बारिश से उत्तर बिहार के लोगों को गर्मी से मिली राहत

उत्तर बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक झमाझम बारिश हुई, जिसने मौसम खुशनुमा हो गया। इस बारिश से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में 20.2 एमएम बारिश दर्ज की गयी है। उत्तर बिहार में लगातार बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आयी है।

अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर 7 डिग्री

मौसम दिनों में सामान्य से कम हो गया है। अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर केवल 7 डिग्री सेल्सियस रह गया है। इससे मौसम के मिजाज को समझा जा सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.1 डिग्री कम) और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.9 डिग्री कम) दर्ज किया गया। हवा की गति 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी दिशा पछुआ थी। दूसरी ओर जिले में अब तक 93 फीसदी धान की रोपनी हो चुकी है।

आज और कल अधिक बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसून अभी 13 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। विशेष रूप से मंगलवार और बुधवार को अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। इस पूर्वानुमान से आम जनता के साथ-साथ किसानों के चेहरों पर भी खुशी दिख रही है.

#WeatherNews

