10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar News: भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला, आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण जख्मी

Bihar News बिहार में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल ने हमला कर दिया है। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। प्रशासन की ओर से वन विभाग की मदद से घड़ियाल को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 10, 2025

bhagalpur crocodile attacks flood victims
भागलपुर में घड़ियाल का हमला। फोटो- सोशल मीडिया फेसबुक

Bihar News बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड का सात पंचायत इन दिनों बाढ़ से परेशान है। बाढ़ के कारण लोग पलायन को विवश हैं। इस बीच घड़ियाल के हमले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रविवार की सुबह नौ बजे नगर निगम वार्ड-1 स्थित लालूचक और बुद्धूचक के दर्जनों बाढ़ की पानी से बचने के लिए सुरक्षित जगह महाशय ड्योढी स्थित बाढ़ राहत शिविर में जा रहे थे। इसी बीच एक बड़े घड़ियाल ने 7-8 लोगों काट कर जख्मी कर दिया। इसमें दो तीन बच्चे भी शामिल है। आस पास के लोग बड़ी मुश्किल से फिर एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों को घड़ियाल से बचाया।

घड़ियाल का हमला छह लोग जख्मी

आस पास के लोगों ने बताया कि यह कोई छोटा घड़ियाल नहीं था। एक हाथ से ज्यादा बड़ा उसका मुंह था। घड़ियाल के आतंक से बाढ़ पीड़ितों के बीच खौफ है। उनका कहना है कि उस घड़ियाल को जिला प्रशासन को गांव में घूमने से रोकना होगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अपने घरों के सामानों को बचाने की नियत से गांव में ही फंसे है।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan 2025: तेज प्रताप यादव को मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी से नहीं मिली राखी, तेजस्वी को सातों बहनों से मिली
पटना
raksha bandhan 2025 tej pratap yadav

घड़ियाल को पकड़ने में जुटा प्रशासन

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि हम लोग तो किसी तरह से बच गए लेकिन घड़ियाल कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना इलाके में घट सकती है। नाथनगर के सीओ रजनीश कुमार का कहना है कि इस घटना की जानकारी मिली है। घड़ियाल को पकड़ने के लिए हम लोग वन विभाग की मदद ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar News: तेजस्वी यादव का आरोप विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड, पढ़िए डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
पटना
Tejashwi Yadav and Vijay Kumar Sinha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Aug 2025 05:59 pm

Published on:

10 Aug 2025 05:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला, आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण जख्मी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.