Bihar News: तेजस्वी यादव का आरोप विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड, पढ़िए डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

तेजस्वी के आरोपों के कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम दो जगहों की मतदाता सूची में है। लेकिन इनमें एक जगह पटना से नाम हटाने का आवेदन मैंने दिया हुआ है। मेरे पास इसकी रिसीविंग भी है। दरअसल, अभी मतदाता की फाइनल सूची नहीं आई है, इसकी प्रक्रिया चल ही रही है। इस कारण से मेरा नाम दो जगह पर दिख रहा है। मतदाता सूची अपडेट होने पर यह ठीक हो जायेगा। डिप्टी सीएम ने अपने उम्र पर खड़े हुए विवाद पर कहा कि सर्टिफिकेट के मुताबिक 58 साल है जो कि सही है।