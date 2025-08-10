10 अगस्त 2025,

रविवार

पटना

Bihar News: तेजस्वी यादव का आरोप विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड, पढ़िए डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

Bihar News तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया है कि उनके पास दो वोट कार्ड है। दोनों दो जगह से बने हुए हैं। इसपर डिप्टी सीएम ने भी अपना पक्ष रखा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 10, 2025

Tejashwi Yadav and Vijay Kumar Sinha
दो वोटर आईडी कार्ड पर तेजस्वी और विजय कुमार सिन्हा आमने सामने

Bihar News बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम से दो वोटर आईकार्ड है। उनेक नाम से लखीसराय और पटना के वोटर लिस्ट में नाम है। तेजस्वी यादव ने इसपर प्रशासन और चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या उन्हें भी नोटिस भेजा जायेगा? दरअसल तेजस्वी यादव के पास दो ईपिक नंबर होने की बात सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को खत लिख इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।

तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पर लगाया गंभीर आरोप

तेजस्वी यादव रविवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का दो जगह पर मतदाता पहचान पत्र कैसे बना? तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों वोटर कार्ड में विजय सिन्हा का उनकी उम्र भी अलग-अलग है। उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ हो गया कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया फर्जीवाड़ा है।

चुनाव से पूछे सवाल

तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ कागजात दिखाते हुए कहा किया कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से ईपीआईसी आईडी नंबर - IAF3939337 है। जबकि पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी नंबर - AFS0853341 है। दोनों में उम्र भी अलग अलग है। एक में उम्र है 57 और दूसरे में उम्र है 60। चुनाव आयोग के एप्लिकेशन पर भी ऑनलाइन में यह उपलब्ध है।

तेजस्वी के सवाल का विजय सिन्हा ने दिया जवाब

तेजस्वी के आरोपों के कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम दो जगहों की मतदाता सूची में है। लेकिन इनमें एक जगह पटना से नाम हटाने का आवेदन मैंने दिया हुआ है। मेरे पास इसकी रिसीविंग भी है। दरअसल, अभी मतदाता की फाइनल सूची नहीं आई है, इसकी प्रक्रिया चल ही रही है। इस कारण से मेरा नाम दो जगह पर दिख रहा है। मतदाता सूची अपडेट होने पर यह ठीक हो जायेगा। डिप्टी सीएम ने अपने उम्र पर खड़े हुए विवाद पर कहा कि सर्टिफिकेट के मुताबिक 58 साल है जो कि सही है।

Bihar news

Updated on:

10 Aug 2025 02:04 pm

Published on:

10 Aug 2025 01:55 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar News: तेजस्वी यादव का आरोप विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड, पढ़िए डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

