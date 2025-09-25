Bihar Weather: अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश, जानिए बिहार से कब हो रही मानसून की विदाई

मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर या 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में म्यांमार और बांग्लादेश तटों के पास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बनता दिख रहा है। अगर यह सिस्टम मजबूत हुआ तो इसका बिहार पर सीधा असर पड़ेगा। इस कारण राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि फिलहाल 2 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद धीरे-धीरे मौसम सामान्य होने की संभावना है।