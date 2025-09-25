Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश, जानिए बिहार से कब हो रही मानसून की विदाई

Bihar Weather देशों के कई राज्यों से मॉनसून वापसी हो रही है। लेकिन बिहार में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 25 सितंबर से 2 अक्तूर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

Meteorological department issued alert
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो-IANS)

Bihar Weather: पूर देश से मानसून की अब विदाई हो रही है। लेकिन, बिहार में सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दो अक्तूर तक बारिश होने की संभावना है। आज ( गुरुवार) बिहार के 19 जिलों में बारिश होगी। इसके लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। बाकी 19 जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

2 अक्टूबर तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर या 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में म्यांमार और बांग्लादेश तटों के पास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बनता दिख रहा है। अगर यह सिस्टम मजबूत हुआ तो इसका बिहार पर सीधा असर पड़ेगा। इस कारण राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि फिलहाल 2 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद धीरे-धीरे मौसम सामान्य होने की संभावना है।

पटना में आज कैसा रहेगा मौसम

पटना में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। आसमान में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, 25 सितंबर के बाद पटना और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

पटना

Bihar news

Published on:

25 Sept 2025 08:12 am

Bihar Weather: अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश, जानिए बिहार से कब हो रही मानसून की विदाई

