Bihar Weather: बिहार में अचानक बदला मौसम, इन जिलों में होगी बारिश, जाने आगले तीन घंटा कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज हर घंटे बदल रहा है। मंगलवार की सुबह बिहार के लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। जबकि शाम में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी। पटना के आस पास के क्षेत्रों में लगातार तीन घंटे तक बारिश हुई. जबकि भोजपुर, औरंगाबाद ,जहानाबाद, गोपालगंज सहित कुछ और जिलों में भी हुई बारिश ने लोगो को उमस और गर्मी से राहत दी। लेकिन, सड़को पर जलजमाव की स्थिति बन गई। जहानाबाद में ठनका गिरने से एक छात्र की मौत होने की सूचना है।
मंगलवार की देर रात जहानाबाद में ठनका गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचना जहानाबाद सुमित कुमार के रूप में हुई है। जो कि बीए का छात्र था। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सुमित शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान अचानक हुई तेज बारिश के बाद ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में लोगों ने कहा यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। गांव के लोग आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल लेकर भागे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
आज (24 सितंबर) राज्य का मौसम मिलजुला रहेगा। कहीं बारिश होगी तो कहीं धूप निकलेगा। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश होने वाली है। पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों और सीमांचल के जिलों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। उत्तर बिहार के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल आसमान में बादल मंडरा रहे हैं. आज दिन का अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
देशों के कई राज्यों से मॉनसून की जब वापसी हो रही है। वहीं बिहार में झमाझम बारिश हो रहा है। दरअसल, मौसम ये बदलाव 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में म्यांमार-बांग्लादेश तटों के पास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने को लेकर देखा जा रहा है। अगर यह सिस्टम मजबूत होता है, तो इसका असर सीधे बिहार के मौसम पर दिखाई देगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है।