Bihar Weather: बिहार में अचानक बदला मौसम, इन जिलों में होगी बारिश, जाने आगले तीन घंटा कैसा रहेगा मौसम?

मंगलवार की देर रात जहानाबाद में ठनका गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचना जहानाबाद सुमित कुमार के रूप में हुई है। जो कि बीए का छात्र था। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सुमित शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान अचानक हुई तेज बारिश के बाद ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में लोगों ने कहा यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। गांव के लोग आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल लेकर भागे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।