Bihar Weather बिहार में इस दिन से फिर होगी झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि अन्य जिलों में मौसम के सामान्य रहेगा। इससे इन जिले के लोग उमस और गर्मी से परेशान हो सकते हैं। मंगलवार को बारिश को लेकर जिन जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है वहां पर हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सोमवार को सभी जिलों में मौसम सामान्य रहा। देर रात पटना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार (19 अगस्त) की शाम में भी पटना में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 48 घंटों में एक-दो बार छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में मध्यम (64 मिमी तक) बारिश हो सकती है। बिहार के अन्य जिलों में हल्की (15 मिमी तक) बारिश की संभावना है। जबकि ज्यादातर जिलों का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसका हुआ है। गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके कारण बिहार के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 21 अगस्त से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। लेकिन इसका असर 20 अगस्त (बुधवार) से ही दिखने लगेगा। मॉनसून ट्रफ और चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बिहार में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 27 अगस्त के बीच पटना, गया सहित दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 22 और 23 अगस्त को पूरे बिहार में होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा है।
सोमवार को बिहार के अरवल को छोड़कर कहीं बारिश नहीं हुई। लेकिन, देर रात समस्तीपुर, वैशाली, कैमूर, सहरसा, भोजपुर सहित कुछ जिलों में मध्यम बारिश हुई।