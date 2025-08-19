Bihar Weather बिहार में इस दिन से फिर होगी झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 21 अगस्त से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। लेकिन इसका असर 20 अगस्त (बुधवार) से ही दिखने लगेगा। मॉनसून ट्रफ और चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बिहार में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 27 अगस्त के बीच पटना, गया सहित दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 22 और 23 अगस्त को पूरे बिहार में होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा है।