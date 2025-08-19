Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather बिहार में इस दिन से फिर होगी झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather बिहार में 19 अगस्त (मंगलवार) को मौसम का मिलाजुला असर रहेगा। कुछ जिलों में तेज धूप तो कहीं बादल छाए रह सकते हैं। बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 19, 2025

Weather Alert
पत्रिका फाइल फोटो

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि अन्य जिलों में मौसम के सामान्य रहेगा। इससे इन जिले के लोग उमस और गर्मी से परेशान हो सकते हैं। मंगलवार को बारिश को लेकर जिन जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है वहां पर हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सोमवार को सभी जिलों में मौसम सामान्य रहा। देर रात पटना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार (19 अगस्त) की शाम में भी पटना में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 48 घंटों में एक-दो बार छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में मध्यम (64 मिमी तक) बारिश हो सकती है। बिहार के अन्य जिलों में हल्की (15 मिमी तक) बारिश की संभावना है। जबकि ज्यादातर जिलों का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

Bihar News बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन, 10,775 का लॉगिन ब्लॉक, दफ्तरों में नो एंट्री
पटना
image

बिहार में बारिश की क्यों बन रही संभावना

बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसका हुआ है। गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके कारण बिहार के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है।

कल से सक्रिय होगा मॉनसून

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 21 अगस्त से मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। लेकिन इसका असर 20 अगस्त (बुधवार) से ही दिखने लगेगा। मॉनसून ट्रफ और चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बिहार में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 27 अगस्त के बीच पटना, गया सहित दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 22 और 23 अगस्त को पूरे बिहार में होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा है।

सोमवार को कैसा रहा मौसम

सोमवार को बिहार के अरवल को छोड़कर कहीं बारिश नहीं हुई। लेकिन, देर रात समस्तीपुर, वैशाली, कैमूर, सहरसा, भोजपुर सहित कुछ जिलों में मध्यम बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

Six Lane Ganga Bridge: पीएम मोदी करेंगे इस दिन सिक्स लेन पुल का उद्घाटन, उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान
पटना
Six Lane Ganga Bridge

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Published on:

19 Aug 2025 07:43 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather बिहार में इस दिन से फिर होगी झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.