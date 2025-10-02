Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: बिहार में आज हो रही है झमाझम बारिश, जाने अगले पांच दिनों के मौसम का हाल

Bihar Weather: आज दशहरा है। लेकिन, बिहार के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

Delhi weather monsoon Cyclonic storm in two hours heavy rain warning these districts and State

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

Bihar Weather: बिहार के सभी जिलों में आज बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर गुरूवार की सुबह में बड़ा अपडेट शेयर करते हुए कहा गया कि पटना सहित 35 जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसके लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही पूरे बिहार में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में बारिश की ये स्थिति अगले 5 दिन यानी 7 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज यानि दशहरा के दिन पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, जमुई, बांका सहित कुल 19 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पटना, जहानाबाद, कैमूर, गयाजी सहित शेष जिलों में हल्के से मध्यम गति के बीच बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे बिहार में आज बिहार के सभी जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे।

पूरे बिहार में होगी बारिश

मौसम विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवा के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर सभी लोगों को मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने से अलर्ट रहने को कहा है और उन्हें बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बारिश के दौरान खुले में नहीं रहें और ऊंचे पेड़ से दूर रहें।

बुधवार से हो रही बारिश

दरअसल, बिहार में मौसम बुधवार को ही अचानक से बदल गया। जबकि मौसम विभाग की ओर से 02 अक्तूबर से 05 अक्तूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन, 01 अक्तूबर से ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने लगी। गया. पटना, अरवल, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। यह सिलसिला अब 05 अक्तूबर तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूरे बिहार में तापमान में कम होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अक्टूबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

