Bihar Weather: बिहार में आज हो रही है झमाझम बारिश, जाने अगले पांच दिनों के मौसम का हाल

दरअसल, बिहार में मौसम बुधवार को ही अचानक से बदल गया। जबकि मौसम विभाग की ओर से 02 अक्तूबर से 05 अक्तूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन, 01 अक्तूबर से ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने लगी। गया. पटना, अरवल, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। यह सिलसिला अब 05 अक्तूबर तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूरे बिहार में तापमान में कम होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अक्टूबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।