Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी आज बारिश, जानिए आपके शहर को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट

Bihar Weather मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार) दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही वज्रपात की चेतावनी जारी की है। दरअसल, मानसून की द्रोणिका रेखा बिहार के ऊपर से गुजर रही है। इसकी वजह से मानसून सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को इसको लेकर गयाजी, औरंगाबाद सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है।