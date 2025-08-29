Bihar Weather विदाई से पहले बिहार में दिखेगा मानसून का रौद्र रूप, इन तीन जिलों में होगी भारी बारिश

बिहार के दरभंगा जिला के जाले में गुरुवार को सर्वाधिक वर्षा 38.2 मिमी वर्षा हुई। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि राजगीर में सर्वाधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार को पटना व आसपास इलाकों में बादलों की लुका-छिपी के साथ तीखी धूप से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे । पटना सहित 24 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।