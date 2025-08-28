Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Voter Adhikar Yatra: पटना मे राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, पढ़िए बीजेपी नेता क्यों कांग्रेस नेता से हैं आक्रोशित

Voter Adhikar Yatra कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। बीजेपी की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि कांग्रेस नेता पार्टी के मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 28, 2025

BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Voter Adhikar Yatra: पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। पटना के कोतवाली थाना में दर्ज एपआईआर में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं है बल्कि ऐसा करने से पूरे देश का अपमान हुआ है।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमारों की एंट्री, कई नेताओं के जेब कटे
पटना
Rahul Gandhi's voter adhikar yatra

क्या कहा बीजेपी नेता

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दरभंगा में तो कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान हुआ है। आवेदन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

28 Aug 2025 03:57 pm

Published on:

28 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Voter Adhikar Yatra: पटना मे राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, पढ़िए बीजेपी नेता क्यों कांग्रेस नेता से हैं आक्रोशित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.