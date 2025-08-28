Voter Adhikar Yatra: पटना मे राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, पढ़िए बीजेपी नेता क्यों कांग्रेस नेता से हैं आक्रोशित

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दरभंगा में तो कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान हुआ है। आवेदन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।