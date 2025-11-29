Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग का छह जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूरज ढलते ही कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। तेज ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बनने की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार में 1दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखने लगेगा। इसके सक्रिय होने के कारण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सीवान में अधिक प्रभाव पड़ेगा। इन जिलों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है और ठंड तेज़ी से बढ़ सकती है। इधर, आईएमडी ने भी अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दिसंबर के शुरुआती दिनों से बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पटना, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीतामढ़ी में मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है। इन जिलों में सुबह से ही मध्यम से तेज़ कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम रहने की संभावना है। शुक्रवार को बिहार में सबसे कम दृश्यता पूर्णिया में 500 मीटर दर्ज की गई।
मौसम विभाग का कहना है कि इस सीजन का पहला दमदार सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना माना जा रहा है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश इलाकों में मौसम अचानक बदल जाएगा, जिससे तेज ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बन जाएगी। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। बिहार में कोल्ड‑डे और कोल्ड‑वेव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने आपदा विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज (29 नवंबर) बिहार के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 26-30°C के बीच बने रहने का पूर्वानुमान है। दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों में न्यूनतम तापमान 10-12°C एवं राज्य के दूसरे भागों में 12-15°C के बीच रहने की संभावना है।
