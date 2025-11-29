Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग का छह जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि इस सीजन का पहला दमदार सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना माना जा रहा है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश इलाकों में मौसम अचानक बदल जाएगा, जिससे तेज ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बन जाएगी। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। बिहार में कोल्ड‑डे और कोल्ड‑वेव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने आपदा विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज (29 नवंबर) बिहार के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 26-30°C के बीच बने रहने का पूर्वानुमान है। दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों में न्यूनतम तापमान 10-12°C एवं राज्य के दूसरे भागों में 12-15°C के बीच रहने की संभावना है।