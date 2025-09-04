Bihar Weather: बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना समेत 19 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 40KM/H की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगले तीन घंटे में बिहार के चार जिलों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में मुंगेर और राजगीर में तेज बारिश हुई। इससे इन दोनों जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिली।