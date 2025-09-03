Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले इस दिन से बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की ये चेतावनी

Bihar Weather बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 8 सितंबर से बिहार में झमाझम बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में झमाझम बारिश पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। हल्की बारिश के कारण गर्मी और उमस बढ़ने से लोग परेशान हो जा रहे हैं। बारिश को लेकर ताजा अपडेट से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को पटना, अरवल, भागलपुर, आरा, सहित कई जिलों में शाम को हल्की बारिश हुई। इससे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।