Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले इस दिन से बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की ये चेतावनी

Bihar Weather बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 8 सितंबर से बिहार में झमाझम बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में झमाझम बारिश पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। हल्की बारिश के कारण गर्मी और उमस बढ़ने से लोग परेशान हो जा रहे हैं। बारिश को लेकर ताजा अपडेट से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को पटना, अरवल, भागलपुर, आरा, सहित कई जिलों में शाम को हल्की बारिश हुई। इससे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
आज यानी बुधवार को खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्के से मध्यम वर्षा जबकि शेष सभी जिलों हल्की बारिश यानी बूंदाबादी का ही आसार है.
बिहार के कई जिलों के लिए मानसून की बारिश ‘ईद का चांद’ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अब तक सामान्य से करीब 29 फ़ीसदी कम बारिश हुई है। जबकि कुछ जिलों में बारिश की कमी 61 फ़ीसदी तक बनी हुई है।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 सितम्बर तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे पहले प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। कई जिलों में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भारी बारिश का सिलसिला 10 सितम्बर से शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो इस महीने सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बिहार में 29 फीसदी कम बारिश हुई है।