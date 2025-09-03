Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले इस दिन से बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की ये चेतावनी

Bihar Weather बिहार में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर से झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 8 सितंबर से बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश होने की संभावना है। सितंबर में अगस्त से बेहतर बारिश होने की संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

Bihar Weather Update: बारिश कम, उमस ज्यादा! (photo-patrika)
Bihar Weather Update: बारिश कम, उमस ज्यादा। (photo credit-patrika)

Bihar Weather बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 8 सितंबर से बिहार में झमाझम बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में झमाझम बारिश पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। हल्की बारिश के कारण गर्मी और उमस बढ़ने से लोग परेशान हो जा रहे हैं। बारिश को लेकर ताजा अपडेट से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को पटना, अरवल, भागलपुर, आरा, सहित कई जिलों में शाम को हल्की बारिश हुई। इससे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।

आज कैसा रहेगा मौसम

आज यानी बुधवार को खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्के से मध्यम वर्षा जबकि शेष सभी जिलों हल्की बारिश यानी बूंदाबादी का ही आसार है.

ये भी पढ़ें

नीतीश कैबिनेट: होम गार्ड का बढ़ा भत्ता, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पटना
image

मानसून की बारिश ‘ईद का चांद’

बिहार के कई जिलों के लिए मानसून की बारिश ‘ईद का चांद’ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अब तक सामान्य से करीब 29 फ़ीसदी कम बारिश हुई है। जबकि कुछ जिलों में बारिश की कमी 61 फ़ीसदी तक बनी हुई है।

10 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 सितम्बर तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे पहले प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। कई जिलों में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भारी बारिश का सिलसिला 10 सितम्बर से शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो इस महीने सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बिहार में 29 फीसदी कम बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें

Tejashwi Yadav Dance Video: तेजस्वी ने पटना के मरीन ड्राइव पर नाइट ड्रेस में लचकाई कमर, डांस का वीडियो वायरल
पटना
tejashwi yadav dance video

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

03 Sept 2025 07:15 am

Published on:

03 Sept 2025 07:05 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: मॉनसून की विदाई से पहले इस दिन से बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की ये चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट