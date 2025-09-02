Patrika LogoSwitch to English

पटना

Tejashwi Yadav Dance Video: तेजस्वी ने पटना के मरीन ड्राइव पर नाइट ड्रेस में लचकाई कमर, डांस का वीडियो वायरल

Tejashwi Yadav Dance Video तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में तेजस्वी यादव डांस करते दिख रहे हैं।

Rajesh Kumar Ojha

Sep 02, 2025

Tejashwi Yadav Dance Video सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव डांस करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए। हम सब सहजता, सरलता और सुगमता के साथ युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों और उम्मीदों संग कदमताल कर जाति-धर्म से ऊपर उठ नए बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर सत्ता परिवर्तन करेंगे।

वीडियो में तेजस्वी यादव की पत्नी भी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है के डांस का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर रोहिणी ने लिखा है कि 'दिल तो बच्चा ही है जी … मस्ती टाइम @ पटना मरीन ड्राइव'।

वीडियो में तेजस्वी यादव बिल्कुल कैजुअल लुक में दिख रहे हैं। वह ढीला ढाला पायजामा और टीशर्ट पहने हुए हैं। मरीन ड्राइव पर कुछ लड़कों को देख कर वे रुक जाते हैं। फिर उनके साथ डांस करते हैं। वीडियो में एक लड़का उन्हें डांस स्टेप करने के लिए बता रहा है, जिसे तेजस्वी यादव पूरी तरह से फॉलो करते दिख रहे हैं। बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के डांस का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और लिखा है- 'दिल तो बच्चा ही है जी … मस्ती टाइम @ पटना मरीन ड्राइव' उनके वीडियो शेयर करते हुए ये बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। फटाफट लोग इसे शेयर कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव ऋतिक रोशन की पहली फिल्क कहो ना प्यार है के फेमस डांस स्टेप को भी करते दिख रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक भोजपुरी गाना बज रहा है। तेजस्वी यादव पूरे वीडियो में पूरे जॉली मूड में दिख रहे हैं। यह वीडियो कब का है इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन, सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस वीडियो पसंद कर रहे हैं।

Updated on:

02 Sept 2025 01:44 pm

Published on:

02 Sept 2025 01:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Tejashwi Yadav Dance Video: तेजस्वी ने पटना के मरीन ड्राइव पर नाइट ड्रेस में लचकाई कमर, डांस का वीडियो वायरल

