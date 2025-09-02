Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट में इन 49 एजेंडे पर लगी मुहर, विधानसभा चुनाव से पहले वेतन बढ़ोत्तरी पर लिया बड़ा फैसला

Nitish Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट में मंगलवार (2 सितंबर) को कई बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने वेतन बढ़ोत्तरी के साथ साथ 49 एजेंडे पर अपनी मुहर लगा दी है। इसमें ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6000 से बढ़ा कर 9000 करने का फैसला लिया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 02, 2025

नीतीश कुमार

Nitish cabinet meeting नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार (2 सितंबर) को 49 एजेंडे पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने वेतन बढ़ोत्तरी सहित कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले को कुछ दिनों बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैला लिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10 + 2 के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कल 1800 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में ग्राम कचहरी सचिवों का वेतन भी छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार करने का फैसला लिया गया। बढ़ा हुआ वेतन ग्राम कचहरी सचिवों को 1 जुलाई से मिलेगा।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट ने उन योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित ते। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया था। उस बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई थी।

नीतीश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले:

  • अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए कुल 1800 पद का सृजन
  • कला संस्कृति विभाग में 25 पदों का सृजन किया गया
  • पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के छात्रवृत्ति योजना को लेकर 241 करोड रुपए की मंजूरी
  • भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना केंद्रीय पुल नियमावली को संशोधन में मंजूरी दी गई
  • मध्य निषेध विभाग के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
  • बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी
  • बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी नियमावली को मंजूरी
  • आतंकवादी निरोधक दस्ता में 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता को मंजूरी
  • बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति के वेतन संरचना को मंजूरी
  • विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के कई योजना को मंजूरी
  • बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी
  • किशनगंज कटिहार रोहतास शिवहर लखीसराय अरवल शेखपुरा जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को मंजूरी
  • बिहार गृह रक्षा वाहिनी के को अब 1121 रुपए दिए जाने को मंजूरी दी गई है
  • राज में चिकित्सा पर क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी गई
  • पंचायती तकनीकी लेखपाल आईटी सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

02 Sept 2025 12:15 pm

Published on:

02 Sept 2025 11:30 am

Hindi News / Bihar / Patna / Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट में इन 49 एजेंडे पर लगी मुहर, विधानसभा चुनाव से पहले वेतन बढ़ोत्तरी पर लिया बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट