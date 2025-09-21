Patrika LogoSwitch to English

पटना

तेजस्वी यादव की यात्रा में दी गई पीएम मोदी की मां को गाली’, BJP ने Video शेयर कर लगाया गंभीर आरोप

बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसपर कहा कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लालू प्रसाद के परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद और उनके लोगों के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवाया जा रहा है।'

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 21, 2025

tejashwi yadav
बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया है। बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि शनिवार को तेजस्वी यादव की महुआ विधानसभा की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

दरभंगा में भी दी गई थी गाली

ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे कुछ दिन पहले भी बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने शेयर किया वीडियो

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक्स पर लिखा है कि गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत सामने आया है। यह गाली दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हार की बौखलाहट में है। तेजस्वी यादव और राजद वाले याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं। करारा जवाब मिलेगा। अब पानी सर से ऊपर गुज़र रहा है। 14 करोड़ बिहारियो के भावनाओं पर चोट करना बहुत महंगा पड़ेगा।

बीजेपी नेता आक्रोशित

बीजेपी नेता लखेंद्र फ़ेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'तेजस्वी यादव के आदेश पर और महुआ विधायक के इशारा करने के बाद RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को आज दर्जनों बार गाली दिया। मैं जिला प्रशासन वैशाली से निवेदन करता हूं कि देश के हर माताओं के मान सम्मान के रक्षा के लिए ऐसे उपद्रवी RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं को चिंहित कर करवाईं करें।'

माई-बहिन को गाली दो...

बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'गालीबाज आरजेडी - तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना। तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई। आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे। राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है- "माई-बहिन को गाली दो।" गालीबाजी जारी है इनकी। इनकी गुंडई की मानसिकता, कुंठा और हताशा चरम पर पहुंच चुका है। मां का अपमान करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, इनके गिरे हुए संस्कार का प्रतीक है। हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं-बहने।"

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

21 Sept 2025 01:09 am

Hindi News / Bihar / Patna / तेजस्वी यादव की यात्रा में दी गई पीएम मोदी की मां को गाली’, BJP ने Video शेयर कर लगाया गंभीर आरोप

