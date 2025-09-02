TRE-4 से पहले होगी STET की परीक्षा: दिसंबर में होगा टीआरई-4 का एग्जाम, जानिए कब होगा STET की परीक्षा

उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा। एक नवंबर को रिजल्ट आएगा। STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस सितम्बर से शुरू होगा। वहीं, TRE-4 की परीक्षा दिसंबर में होगी। 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। बता दें कि 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन, इससे पहले शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी। STET को लेकर बिहार बोर्ड को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है।