पटना

TRE-4 से पहले होगी STET की परीक्षा: दिसंबर में होगा टीआरई-4 का एग्जाम, जानिए कब होगा STET की परीक्षा

TRE 4 में कितनी रिक्तियां जिलों से मांगी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार इसके आते ही इसको सार्वजनिक कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद रिक्तियों का ब्योरा BPSC को भेज दिया जाएगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 02, 2025

Education Minister Sunil Kumar
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। फोटो- Facebook

TRE-4 से पहले STET की परीक्षा होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। पत्रकारों से बात करते उन्होंने STET एग्जाम और TRE-4 परीक्षा की डेट की घोषणा कर दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर में टीआरआई-4 की परीक्षा होगी। इससे पहले अक्तूबर में STET की परीक्षा होगी। 20 से 26 जनवरी के बीच TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आ जायेगा।

4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम

उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा। एक नवंबर को रिजल्ट आएगा। STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस सितम्बर से शुरू होगा। वहीं, TRE-4 की परीक्षा दिसंबर में होगी। 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। बता दें कि 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन, इससे पहले शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी। STET को लेकर बिहार बोर्ड को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है।

TRE-4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसको शीघ्र ही सार्वजनिक कर दिया जायेगा। इसको लेकर रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से मांगे गए हैं। इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद रिक्तियों का ब्योरा BPSC को भेज दिया जाएगा।

बिहार में 5,97000 शिक्षक काम कर रहे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी तक 2,35000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक थे, उन्हें भी सरकारी सेवक का दर्जा दे दिया गया है। बिहार में 5,97000 शिक्षक हैं।

5 से 13 सितंबर तक ट्रांसफर आवेदन प्रोसेस चलेगा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी। इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा।

Bihar news

02 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / TRE-4 से पहले होगी STET की परीक्षा: दिसंबर में होगा टीआरई-4 का एग्जाम, जानिए कब होगा STET की परीक्षा

