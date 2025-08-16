भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी करने जा रहे 1,300 किमी का एक और सफर, 16 दिन तक चलेंगे सड़कों पर

इस यात्रा को लेकर कांग्रेस को प्रशासन की ओर से सभी जरूरी अनुमति मिल चुकी है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से भी सफर करेंगे और जगह-जगह रोड शो व पदयात्रा के जरिए जनता से बातचीत करेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का यह अभियान बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। राहुल गांधी का यह सीधा जनसंपर्क प्रयास न केवल महागठबंधन को मजबूती देगा बल्कि चुनावी माहौल को भी गरमा देगा।