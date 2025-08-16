भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी करने जा रहे 1,300 किमी का एक और सफर, 16 दिन तक चलेंगे सड़कों पर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार से बिहार में अपनी 1,300 किमी लंबी 'वोट राइट्स यात्रा' की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा रोहतास जिले के सासाराम से आरंभ होगी और 16 दिनों तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी प्रदेश के करीब 25 जिलों में जनता से सीधे जुड़ेंगे। इस यात्रा को विपक्षी महागठबंधन का बड़ा राजनीतिक अभियान माना जा रहा है। राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वाम दलों के नेता और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता भी शामिल होंगे।
बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस यात्रा का मकसद आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं की आवाज उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा 20% मतदाताओं के नाम काटे जाने की तैयारी पर भाजपा और जदयू चुप्पी साधे रहे, जबकि अन्य दलों ने इस पर देशभर में चिंता जताई।
अखिलेश ने बताया कि राहुल गांधी इस अभियान के जरिए गरीबों, महिलाओं, दलितों और किसानों के अधिकारों की बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जनता मौजूदा नेतृत्व से निराश है और यह यात्रा उस असंतोष को स्पष्ट रूप से सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता राहुल गांधी की इस पहल से जुड़ेगी।
इस यात्रा को लेकर कांग्रेस को प्रशासन की ओर से सभी जरूरी अनुमति मिल चुकी है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से भी सफर करेंगे और जगह-जगह रोड शो व पदयात्रा के जरिए जनता से बातचीत करेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का यह अभियान बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। राहुल गांधी का यह सीधा जनसंपर्क प्रयास न केवल महागठबंधन को मजबूती देगा बल्कि चुनावी माहौल को भी गरमा देगा।