बिहार: CAA समर्थन में बुलंद की आवाज, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

(पटना): नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। विपक्ष इस कानून का विरोध करने के साथ ही NRC पर भी सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार अब इसके सभी पहलुओं को प्रचारित करने की योजना पर काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री भी दिल्ली में आयोजित बीजेपी की आभार रैली में इसके कुछ पहलुओं पर बात कर चुके हैं। इन सभी के बीच देश के कई हिस्सों में कानून के समर्थन में बड़ी रैलियां निकल रही हैं।

Bihar: A march in the favour of #CitizenshipAmendmentAct was taken out in Patna today, under the aegis of 'Bharat Bachao Morcha'. Members of BJP-RSS and others participated in the march. pic.twitter.com/eCbm8z9pW1