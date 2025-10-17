छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

छपरा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। पिछले 15 वर्षो से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का पिछले 15 वर्षो से कब्जा है। लेकिन, बीजेपी ने इस दफा डॉ सीएन गुप्ता की जगह छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से पूर्व मेयर और पार्टी कार्यकर्ता राखी गुप्ता बागी हो गई है। राखी गुप्ता अपना नाम कटने की सूचना मिलते ही बागी तेवर अख्तियार करते हुए बुधवार को ही निर्दलीय नामांकन कर दिया है। इधर, आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जन सुराज ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।
वर्ष 2010 से छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2010 में बीजेपी के टिकट पर सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉ सीएन गुप्ता चुनाव जीते थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में डॉ सीएन गुप्ता और राखी गुप्ता सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन, पार्टी ने उम्र अधिक होने की वजह से उनको टिकट देने से मना कर दिया। उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया।
छपरा विधानसभा से टिकट की उम्मीद में बैठी राखी गुप्ता इससे नाराज हो गई। उन्होंने इसके बाद निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया। राखी गुप्ता के नामांकन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इससे साफ था कि पार्टी में एक वर्ग राखी गुप्ता के साथ है। राखी गुप्ता पूर्व मेयर हैं। दो से ज्यादा बच्चे की मां होने के कारण उनकी मेयर की कुर्सी चली गई थी। इसके बाद से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। लेकिन, पार्टी ने लोकसभा का टिकट देने से िंकार कर दिया था।
छोटी कुमारी बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। पूर्व में ये जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन, ये परसा विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। छपरा विधानसभा से टिकट मिलने पर इसकी वजह से पार्टी के कुछ कर्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय सीनियर नेता भी छोटी कुमारी के नाम पर तैयार नहीं थे। यही वजह है कि बीजेपी को छपरा विधानसभा में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में देर भी हुई। बहरहाल पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज वे अपना नामांकन करेंगी। इसमें कई सीनियर नेताओं के भी रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नामांकन के बाद पार्टी के सीनियर नेता पूरे मामले पर विचार विमर्श कर इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
इधर, आरजेडी ने अपने परंपरागत सीट पर एक बार फिर से जीत चाहती है। इसको लेकर पार्टी ने आनन फानन में गुरूवार को खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। खेसारी लाल यादव गुरूवार की देर रात छपरा भी पहुंच गए हैं। खेसारी भी आज (शुक्रवार) अपना नामांकन करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी दूसरे नंबर पर थी।
