छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

छोटी कुमारी बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। पूर्व में ये जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन, ये परसा विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। छपरा विधानसभा से टिकट मिलने पर इसकी वजह से पार्टी के कुछ कर्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय सीनियर नेता भी छोटी कुमारी के नाम पर तैयार नहीं थे। यही वजह है कि बीजेपी को छपरा विधानसभा में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में देर भी हुई। बहरहाल पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज वे अपना नामांकन करेंगी। इसमें कई सीनियर नेताओं के भी रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नामांकन के बाद पार्टी के सीनियर नेता पूरे मामले पर विचार विमर्श कर इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।