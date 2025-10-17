Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

छपरा विधानसभा:  पहले चरण के नामांकन का आज अन्तिम दिन है। बीजेपी में चल रहे खटपट के बीच पार्टी के सिंबल पर छोटी कुमारी आज अपना नामांकन करेंगी। इधर, आरजेडी प्रत्याशी के रूप में खेसारी लाल यादव भी आज अपना नामांकन करेंगे। खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदाना में उतारकर आरजेडी ने चुनाव को रोचक बना दिया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 17, 2025

छपरा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। पिछले 15 वर्षो से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का पिछले 15 वर्षो से कब्जा है। लेकिन, बीजेपी ने इस दफा डॉ सीएन गुप्ता की जगह छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के इस फैसले से पूर्व मेयर और पार्टी कार्यकर्ता राखी गुप्ता बागी हो गई है। राखी गुप्ता अपना नाम कटने की सूचना मिलते ही बागी तेवर अख्तियार करते हुए बुधवार को ही निर्दलीय नामांकन कर दिया है। इधर, आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जन सुराज ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।

बीजेपी के गढ़ में बगावत

वर्ष 2010 से छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2010 में बीजेपी के टिकट पर सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉ सीएन गुप्ता चुनाव जीते थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में डॉ सीएन गुप्ता और राखी गुप्ता सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन, पार्टी ने उम्र अधिक होने की वजह से उनको टिकट देने से मना कर दिया। उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया।

राखी हुई बागी

छपरा विधानसभा से टिकट की उम्मीद में बैठी राखी गुप्ता इससे नाराज हो गई। उन्होंने इसके बाद निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया। राखी गुप्ता के नामांकन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इससे साफ था कि पार्टी में एक वर्ग राखी गुप्ता के साथ है। राखी गुप्ता पूर्व मेयर हैं। दो से ज्यादा बच्चे की मां होने के कारण उनकी मेयर की कुर्सी चली गई थी। इसके बाद से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। लेकिन, पार्टी ने लोकसभा का टिकट देने से िंकार कर दिया था।

कौन है छोटी कुमारी

छोटी कुमारी बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। पूर्व में ये जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन, ये परसा विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। छपरा विधानसभा से टिकट मिलने पर इसकी वजह से पार्टी के कुछ कर्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय सीनियर नेता भी छोटी कुमारी के नाम पर तैयार नहीं थे। यही वजह है कि बीजेपी को छपरा विधानसभा में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में देर भी हुई। बहरहाल पार्टी ने छोटी कुमारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज वे अपना नामांकन करेंगी। इसमें कई सीनियर नेताओं के भी रहने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नामांकन के बाद पार्टी के सीनियर नेता पूरे मामले पर विचार विमर्श कर इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

इधर, आरजेडी ने अपने परंपरागत सीट पर एक बार फिर से जीत चाहती है। इसको लेकर पार्टी ने आनन फानन में गुरूवार को खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। खेसारी लाल यादव गुरूवार की देर रात छपरा भी पहुंच गए हैं। खेसारी भी आज (शुक्रवार) अपना नामांकन करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी दूसरे नंबर पर थी।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में पांच सीटों पर फंसा पेंच, कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी, RJD खफा
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

17 Oct 2025 08:01 am

Published on:

17 Oct 2025 08:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में पांच सीटों पर फंसा पेंच, कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी, RJD खफा

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: लोजपा (आर) की दूसरी लिस्ट जारी, चिराग ने भूमिहार- राजपूत और यादव को भी साधने का किया प्रयास

पटना

बिहार चुनाव 2025: पशुपति पारस ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, इस सीट से बेटे को दिया टिकट

राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ लिया आरजेडी की सदस्यता, जानें किस सीट से लड़ेंगे चुनाव?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.