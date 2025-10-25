Chhath 2025: नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ, अगस्त का फूल 1000 रुपये किलो

फल को लेकर भी बाजार पूरी तरह से सज गया है। पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद का कहना है कि इस बार छठ से पहले ही कश्मीर और हिमाचल से सेब, नागपुर से संतरा, पंजाब से नाशपाती, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से केला, जबकि हाजीपुर से भी बड़ी खेप आ चुकी है। इसकी वजह से छठ को लेकर लोगों के जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। बाजार में सेब 80 से 120 रुपये किलो, संतरा 40 से 60 रुपये, नाशपाती 100 से 120 रुपये किलो, अनार 110 से 220 रुपये किलो, जबकि पानी वाला नारियल 45-50 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। केला 450 से 700 रुपये प्रति धौद है। पटना में सिर्फ छठ में फलों का करीब 10 से 50 करोड़ रुपये तक होता है। इस बार यह और बढ़ने की उम्मीद है।