Chhath Special Train: छठ पर बिहार आ रहे यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेनें, डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं, प्लेटफॉर्म भी हाउसफुल

ट्रेन में भारी भीड़। (फोटो- IANS)
Chhath Special Train दीपावली के साथ ही छठ महापर्व पर घर आने के लिए दिल्ली, मुम्बई समेत अन्य शहरों से बिहार की ओर आने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म बिहार आने वाले यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। भीड़ से यात्रियों को ट्रेन से उतरने और चढ़ने में बेहद परेशानी हो रही है। दिल्ली और मुम्बई से बिहार को आने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि भीड़ का आलम यह है कि यात्रियों को चढ़ने और उतरने की जल्दी में आपस में ही धक्का-मुक्की करनी पड़ा रही है। इसके करण लोगों की ट्रेन ही छूट जा रही है। इनका कहना है कि ट्रेनों की लेटलतीफ रहने की वजह से भी यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो रही है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी स्टेशन पर पर्व को लेकर महानगर से प्रवासियों की भारी भीड़ थी।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि छठ महापर्व के कारण बिहार की ओर आने वाली लगभग सभी ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी कोच तक की सभी सीटें पहले से ही बुक है। अब जिन्हें ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, वो यात्री भी वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। त्योहार के कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके आरपीएफ और जीआरपी की टीम को स्टेशनों और ट्रेनों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन, भीड़ नियंत्रण में उनका पसीना छूट रहा है। इस सूरत में भी वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील कर रहे है।
बिहार की ओर आने वाली सभी ट्रेनें विशेषकर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली में मजदूरी करने वाले लोग पटना पहुंचने पर लोगों ने बताया कि 04458 स्पेशल ट्रेन में जनरल टिकट लेकर चढ़ गए। 17 घंटे तक खड़े होकर ही यात्रा पूरी किया हूं। पूरे रास्ते भीड़ के कारण रात भर धक्का-मुक्की खाते रहे। शौचालय के समीप सभी लोग बैठकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग