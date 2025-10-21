बिहार विधानसभा चुनाव: NDA को बिहार के इस जिले में दो सीटों पर बागी से झटका, BJP नेताओं ने निर्दलीय के रूप में भरा पर्चा

एनडीए के लिये कुढनी और पारु की सीट परेशानी का कारण बन गया है। इन दोनों सीटों पर बागी प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। जो कि एनडीए के लिए चिंता का विषय बना हुआ हैं। कुढनी में भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र कुमार उर्फ अबोध साह ने ही पार्टी छोड़ दिया है। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वैश्य समाज से आने वाले पार्टी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता उपचुनाव में बहुत कम मतों के अपनी जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब बीजेपी के बागी अबोध साह के मैदान में आने से बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ये भी वैश्य हैं इसलिये यह सीट एनडीए गठबंधन के लिये चिंता का विषय बना है।