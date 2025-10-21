बिहार विधानसभा चुनाव: NDA को बिहार के इस जिले में दो सीटों पर बागी से झटका, BJP नेताओं ने निर्दलीय के रूप में भरा पर्चा

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
बिहार में विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। मुजफ्फरपुर जिला के सभी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। इधर,बीजेपी के टिकट पर पारू से चार बार के विधायक रहे अशोक सिंह और कुढ़नी से धर्मेंद्र कुमार ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। इनके मैदान में उतरने से भाजपा के लिये चिंता का विषय है।
एनडीए के लिये कुढनी और पारु की सीट परेशानी का कारण बन गया है। इन दोनों सीटों पर बागी प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। जो कि एनडीए के लिए चिंता का विषय बना हुआ हैं। कुढनी में भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र कुमार उर्फ अबोध साह ने ही पार्टी छोड़ दिया है। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वैश्य समाज से आने वाले पार्टी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता उपचुनाव में बहुत कम मतों के अपनी जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब बीजेपी के बागी अबोध साह के मैदान में आने से बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ये भी वैश्य हैं इसलिये यह सीट एनडीए गठबंधन के लिये चिंता का विषय बना है।
पारु में भाजपा से लगातार चार बार से विधायक रहे अशोक सिंह टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। राजपूत बहुल इस विधानसभा में अशोक सिंह की अच्छी पकड़ है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पारु की सीट पर अशोक सिंह एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं ।इसके अतिरिक्त जनसुराज के बागी संजय केजरीवाल ने भी मुजफ़्फ़रपुर से निर्दलीय और प्रवीण कुमार सकरा सुरक्षित सीट पर ओवैसी के गठबंधन को जॉइन कर अपना नामांकन किया है।
मुजफ़्फ़रपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार ,औराई से रमा निषाद , कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता ,साहेबगंज से राजू सिंह और बरूराज से अरुण कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जेडीयू ने मुजफ्फरपुर के गायघाट से कोमल सिंह , कांटी से अजीत कुमार, सकरा से आदित्य कुमार और मीनापुर से अजय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है और लोजपा (आर) ने बोचहा से बेबी कुमारी और पारू से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का अपना कंडीडेट बनाया है।
आरजेडी ने कांटी से इस्राइल मंसूरी, मीनापुर से राजीव कुमार, गायघाट से निरंजन राय, पारू से शंकर प्रसाद यादव , साहेबगंज से पृथ्वीनाथ राय , कुढ़नी से सुनील कुमार सुमन, बोचहा से अमर पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया हैं। कांग्रेस मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी और सकरा में उमेश राम को टिकट दी है। VIP ने औराई में भोगेन्द्र सहनी और बरूराज से इंजीनियर राकेश कुमार को टिकट दिया है।
