Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA को बिहार के इस जिले में दो सीटों पर बागी से झटका, BJP नेताओं ने निर्दलीय के रूप में भरा पर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव: मुजफ्फरपुर में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यहां पर पहले ही चरण में चुनाव होने है। टिकट कटने पर पार्टी के नेता बागी हो गए हैं। दोनों नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 21, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

बिहार में विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। मुजफ्फरपुर जिला के सभी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। इधर,बीजेपी के टिकट पर पारू से चार बार के विधायक रहे अशोक सिंह और कुढ़नी से धर्मेंद्र कुमार ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। इनके मैदान में उतरने से भाजपा के लिये चिंता का विषय है।

कहां कौन हैं बागी

एनडीए के लिये कुढनी और पारु की सीट परेशानी का कारण बन गया है। इन दोनों सीटों पर बागी प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। जो कि एनडीए के लिए चिंता का विषय बना हुआ हैं। कुढनी में भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र कुमार उर्फ अबोध साह ने ही पार्टी छोड़ दिया है। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वैश्य समाज से आने वाले पार्टी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता उपचुनाव में बहुत कम मतों के अपनी जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब बीजेपी के बागी अबोध साह के मैदान में आने से बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ये भी वैश्य हैं इसलिये यह सीट एनडीए गठबंधन के लिये चिंता का विषय बना है।

पारू में भी बागी ने भरा पर्चा

पारु में भाजपा से लगातार चार बार से विधायक रहे अशोक सिंह टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। राजपूत बहुल इस विधानसभा में अशोक सिंह की अच्छी पकड़ है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पारु की सीट पर अशोक सिंह एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं ।इसके अतिरिक्त जनसुराज के बागी संजय केजरीवाल ने भी मुजफ़्फ़रपुर से निर्दलीय और प्रवीण कुमार सकरा सुरक्षित सीट पर ओवैसी के गठबंधन को जॉइन कर अपना नामांकन किया है।

क्या है नामांकन के बाद की स्थिति

मुजफ़्फ़रपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार ,औराई से रमा निषाद , कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता ,साहेबगंज से राजू सिंह और बरूराज से अरुण कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जेडीयू ने मुजफ्फरपुर के गायघाट से कोमल सिंह , कांटी से अजीत कुमार, सकरा से आदित्य कुमार और मीनापुर से अजय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है और लोजपा (आर) ने बोचहा से बेबी कुमारी और पारू से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का अपना कंडीडेट बनाया है।

महागठबंधन में

आरजेडी ने कांटी से इस्राइल मंसूरी, मीनापुर से राजीव कुमार, गायघाट से निरंजन राय, पारू से शंकर प्रसाद यादव , साहेबगंज से पृथ्वीनाथ राय , कुढ़नी से सुनील कुमार सुमन, बोचहा से अमर पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया हैं। कांग्रेस मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी और सकरा में उमेश राम को टिकट दी है। VIP ने औराई में भोगेन्द्र सहनी और बरूराज से इंजीनियर राकेश कुमार को टिकट दिया है।

ये भी पढ़ें

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हलफनामें में लिखा “परित्यक्त नारी”, जानिए कितनी संपत्ति की हैं मालकिन?
पटना
jyoti singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

21 Oct 2025 09:43 pm

Published on:

21 Oct 2025 09:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: NDA को बिहार के इस जिले में दो सीटों पर बागी से झटका, BJP नेताओं ने निर्दलीय के रूप में भरा पर्चा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: महुआ से राघोपुर…बिहार की पांच हाई प्रोफाइल सीट जिन पर सबकी रहेगी नजर

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

ई गजब आदमी है भाई… ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है, महिला कैंडिडेट को सीएम ने पहनाई माला, तेजस्वी ने शेयर किया वीडियो

पटना

बिहार चुनाव 2025: 243 नहीं अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, जानें वोटिंग से पहले एक सीट का कैसे हुआ नुकसान

राष्ट्रीय

Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

राष्ट्रीय

बीजेपी ने सवर्णों तो राजद ने MY पर जताया भरोसा, इस मामले में सबसे आगे निकली RJD

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.