भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हलफनामें में लिखा “परित्यक्त नारी”, जानिए कितनी संपत्ति की हैं मालकिन?

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस दफा वे अपने चुनावी हलफनामें की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामें में खुद को “परित्यक्त नारी” बताया है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। ज्योति सिंह बिहार के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहीं हैं। ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए जो चुनावी हलफनामें भड़े हैं उसमें उन्होंने पवन सिंह का कहीं भी चर्चा नहीं किया है। उन्होंने हलफनामें में खुद को “परित्यक्त नारी” बताया है।