Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी चीफ लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। यह 1990-95 वाला दौर नहीं है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 19, 2025

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर सोमवार को है। लेकिन, महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कलह जारी है। इधर, फ्रेंडली फाइट की बढ़ती संख्या को देखते हुए माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे बचने की सलाह दिया है। जबकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि लालू प्रसादजी ये 90 का दौर नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। इंडिया अलायंस की मजबूती गठबंधन धर्म को निभाना है। पप्पू यादव के इस बयान के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक ऑडियो (पत्रिका वायरल हुए ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है)वायरल हुआ है। ऑडियो के वायरल होने के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।

ये 90 का दौर नहीं है

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने का ये 90 का दौर नहीं है। ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पप्पू यादव का यह बयान लालू प्रसाद को एक तरह से चुनौती है? पप्पू यादव ने अपने इस बयान से यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस आरजेडी के किसी दबाव में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पूरी तरह से आर पार के मूड में है। पप्पू यादव ने अपने इस बयान से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भी करार प्रहार है जो कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे।

कांग्रेस का प्लान बी तैयार?

पप्पू यादव ने कहा है कि एक दिन और इंतजार कर लें। सब कुछ साफ हो जायेगा। अर्थात पप्पू यादव सोमवार 20 अक्तूबर की चर्चा कर रहे हैं। 20 अक्तूबर को दूसरे चरण के नामांकन का अन्तिम दिन है। पप्पू यादव इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्लान बी भी तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया तो कांग्रेस दूसरे चरण के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारी कर रखा है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी प्लान बी को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है।

कांग्रेस में पप्पू का कद बढ़ा

कांग्रेस में पू्र्णिया सांसद पप्पू यादव का कद बढ़ गया है। इसकी एक बानगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अशफाक आलम का वायरल हो रहे एक ऑडियो से समझा जा सकता है। वायरल हो रहे ऑडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस के पूर्णिया के कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम से कह रहे हैं आपका टिकट फाइनल कर दिया गया है। मगर सिंबल को प्रभारी ने रोक रखा है। पप्पू यादव आपकी टिकट कटवाने में लगे हुए हैं। किसी और को वो टिकट दिलाने की वो बात कर रहे हैं। इस पर अफाक आलम सवाल करते हैं, “पप्पू यादव हमारी पार्टी में क्या हैं?” इसके जवाब में राजेश राम कहते हैं, “यह तो ऊपर पूछिए कि पप्पू यादव क्या हैं.”

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में टूट, कई सीटों पर कांग्रेस और घटक दल आमने- सामने
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

19 Oct 2025 09:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय

पटना पुलिस ने पकड़ा करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क, 15,609 सूइयां, 13,000 नशीले टैबलेट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

पटना पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस
पटना

Kal Ka Mausam: मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, जानिए दिवाली पर आपके शहर का क्या हाल रहेगा

kal ka mausam
पटना

बाहुबलियों के गढ़ में पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन क्लीन के तहत 110 अपराधियों को किया गिरफ्तार

पटना पुलिस
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.