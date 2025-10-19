बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर सोमवार को है। लेकिन, महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कलह जारी है। इधर, फ्रेंडली फाइट की बढ़ती संख्या को देखते हुए माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे बचने की सलाह दिया है। जबकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि लालू प्रसादजी ये 90 का दौर नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। इंडिया अलायंस की मजबूती गठबंधन धर्म को निभाना है। पप्पू यादव के इस बयान के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक ऑडियो (पत्रिका वायरल हुए ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है)वायरल हुआ है। ऑडियो के वायरल होने के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।