बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर सोमवार को है। लेकिन, महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कलह जारी है। इधर, फ्रेंडली फाइट की बढ़ती संख्या को देखते हुए माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे बचने की सलाह दिया है। जबकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि लालू प्रसादजी ये 90 का दौर नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। इंडिया अलायंस की मजबूती गठबंधन धर्म को निभाना है। पप्पू यादव के इस बयान के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक ऑडियो (पत्रिका वायरल हुए ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है)वायरल हुआ है। ऑडियो के वायरल होने के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने का ये 90 का दौर नहीं है। ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पप्पू यादव का यह बयान लालू प्रसाद को एक तरह से चुनौती है? पप्पू यादव ने अपने इस बयान से यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस आरजेडी के किसी दबाव में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पूरी तरह से आर पार के मूड में है। पप्पू यादव ने अपने इस बयान से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भी करार प्रहार है जो कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे।
पप्पू यादव ने कहा है कि एक दिन और इंतजार कर लें। सब कुछ साफ हो जायेगा। अर्थात पप्पू यादव सोमवार 20 अक्तूबर की चर्चा कर रहे हैं। 20 अक्तूबर को दूसरे चरण के नामांकन का अन्तिम दिन है। पप्पू यादव इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्लान बी भी तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया तो कांग्रेस दूसरे चरण के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारी कर रखा है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी प्लान बी को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है।
कांग्रेस में पू्र्णिया सांसद पप्पू यादव का कद बढ़ गया है। इसकी एक बानगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अशफाक आलम का वायरल हो रहे एक ऑडियो से समझा जा सकता है। वायरल हो रहे ऑडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस के पूर्णिया के कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम से कह रहे हैं आपका टिकट फाइनल कर दिया गया है। मगर सिंबल को प्रभारी ने रोक रखा है। पप्पू यादव आपकी टिकट कटवाने में लगे हुए हैं। किसी और को वो टिकट दिलाने की वो बात कर रहे हैं। इस पर अफाक आलम सवाल करते हैं, “पप्पू यादव हमारी पार्टी में क्या हैं?” इसके जवाब में राजेश राम कहते हैं, “यह तो ऊपर पूछिए कि पप्पू यादव क्या हैं.”
