Patna News: 15 करोड़ से बने मौर्य मंडपम में मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग और जिम, CM नीतीश ने पटना को दी बड़ी सौगात

Patna News: सोमवार सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना शहरवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया। यह परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मौर्य मंडपम अब पटना का नई पहचान वाला बहुउद्देशीय केंद्र बन चुका है। इसमें 12 हजार वर्गफुट में आधुनिक रूफटॉप बैंक्वेट हॉल, दो स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग रेस्तरां, जिम और योगा सेंटर जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा, मौर्या टावर के छठे और सातवें तल पर 24 हजार वर्गफुट में व्यावसायिक ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है।
सीएम नीतीश ने उद्घाटन समारोह के दौरान नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत और योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कई सफाई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया, जो पटना शहर में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे।
सीएम ने 33 जिलों में कुल 769 करोड़ रुपये की लागत वाली 1300 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, कचरा प्रबंधन, पार्कों और हाइमास्ट लाइट की स्थापना, पंचायत और शहरी विकास से जुड़ी अन्य योजनाएं शामिल हैं।
विशेष रूप से, पटना नगर निगम क्षेत्र में 125 करोड़ रुपये की सड़क पुनरुद्धार योजना और 69.95 करोड़ रुपये की कचरा ट्रांसफर स्टेशन परियोजना को शामिल किया गया है। यह कदम शहरवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और शहर को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि मौर्य मंडपम और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से शहरवासियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये परियोजनाएं न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान देंगी, बल्कि नागरिकों की दैनिक सुविधाओं और स्वच्छता में भी सुधार लाएंगी।
मौर्य मंडपम अब मनोरंजन, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। शहरवासियों को मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग, जिम और योगा जैसी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, जिससे यह परिसर शहर के लोगों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा।