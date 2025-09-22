Patna News: 15 करोड़ से बने मौर्य मंडपम में मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग और जिम, CM नीतीश ने पटना को दी बड़ी सौगात

मौर्य मंडपम अब पटना का नई पहचान वाला बहुउद्देशीय केंद्र बन चुका है। इसमें 12 हजार वर्गफुट में आधुनिक रूफटॉप बैंक्वेट हॉल, दो स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स, फाइन डाइनिंग रेस्तरां, जिम और योगा सेंटर जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा, मौर्या टावर के छठे और सातवें तल पर 24 हजार वर्गफुट में व्यावसायिक ऑफिस कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है।