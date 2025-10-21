Patrika LogoSwitch to English

ई गजब आदमी है भाई… ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है, सीएम का महिला को माला पहनाते फोटो का आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि अब तो कोई भी सीएम को झिड़क दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लगातार मुख्यमंत्री पद की गरिमा तार तार कर रहे हैं।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 21, 2025

सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी को पहना दी माला। फोटो- वायरल तस्वीर

ई गजब आदमी है भाई...ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए ये बातें लिखी है। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी के गले में माला डालकर पूछा- जिताइएगा न इन्हें? इसका वीडियो जदयू के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव चल रहा था। वहीं से वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि सीएम पद की गरिमा तार तार हो गई है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लाचार बताते हुए आगे लिखा है कि अब तो कोई भी सीएम को झिड़क दे रहा है। कोई भी कहीं भी डांटने लग रहा है। राजद ने आगे कहा कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं।

आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

आरेजडी ने नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुआ लिखा है कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं। जदयू के लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना जाने कब क्या कर दें? यही कारण है कि चुनावी सभा के दौरान अब उनका हाथ पकड़ कर रोका जा रहा है। आरजेडी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही। दरअसल, इस वीडियो में जब सीएम नीतीश कुमार को महिला प्रत्याशी को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो संजय झा उन्हें हाथ पकड़ कर रोकते दिख रहे हैं। आरजेडी ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने योग्य रह गए हैं?

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

21 Oct 2025 06:47 pm

Published on:

21 Oct 2025 06:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ई गजब आदमी है भाई… ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है, सीएम का महिला को माला पहनाते फोटो का आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव 2025: 243 नहीं अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, जानें वोटिंग से पहले एक सीट का कैसे हुआ नुकसान

Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

बीजेपी ने सवर्णों तो राजद ने MY पर जताया भरोसा, इस मामले में सबसे आगे निकली RJD

बिहार चुनाव: प्रशांत किशोर का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा- 'जनसुराज के 3 प्रत्याशियों को नामांकन से रोका'

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने उतारे 254 उम्मीदवार

