ई गजब आदमी है भाई… ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है, सीएम का महिला को माला पहनाते फोटो का आरजेडी ने शेयर किया वीडियो

सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी को पहना दी माला। फोटो- वायरल तस्वीर
ई गजब आदमी है भाई...ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए ये बातें लिखी है। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी के गले में माला डालकर पूछा- जिताइएगा न इन्हें? इसका वीडियो जदयू के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव चल रहा था। वहीं से वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि सीएम पद की गरिमा तार तार हो गई है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लाचार बताते हुए आगे लिखा है कि अब तो कोई भी सीएम को झिड़क दे रहा है। कोई भी कहीं भी डांटने लग रहा है। राजद ने आगे कहा कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं।
आरेजडी ने नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुआ लिखा है कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं। जदयू के लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना जाने कब क्या कर दें? यही कारण है कि चुनावी सभा के दौरान अब उनका हाथ पकड़ कर रोका जा रहा है। आरजेडी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही। दरअसल, इस वीडियो में जब सीएम नीतीश कुमार को महिला प्रत्याशी को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो संजय झा उन्हें हाथ पकड़ कर रोकते दिख रहे हैं। आरजेडी ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने योग्य रह गए हैं?
