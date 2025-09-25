500 करोड़ की सौगात के साथ खगड़िया पहुंचेंगे सीएम नीतीश, जनसंवाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखेगा दम

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री आज खगड़िया दौरे पर जाएंगे, जहां वे जिले के विभिन्न हिस्सों में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे और साढ़े 500 करोड़ रुपये की लागत वाली 256 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बेलदौर प्रखंड के पनसलवा हाई स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य जनसंवाद कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने दो हेलीपैड तैयार किए हैं। इसके अलावा भव्य मंच और बैठने की व्यवस्था की गई है। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जिले के विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों पर पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
जिला प्रशासन ने इस बात का भी खास ध्यान रखा है कि कार्यक्रम स्थल पर आने-जाने वाले आम लोगों और कार्यकर्ताओं की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रमों में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरे के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे और योजनाओं के लाभ के बारे में उनकी राय जानेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सड़क और आवास से जुड़े विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री का उद्देश्य आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश पहुंचाना है कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में कितने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं और आगे भी विकास की योजनाएँ जारी रहेंगी।
जदयू कार्यकर्ताओं में सीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के भाषण में हमेशा एक नया जोश और ऊर्जा होती है, जिससे उन्हें आगामी चुनावी तैयारियों में और अधिक सक्रिय होने की प्रेरणा मिलती है। कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए यह कार्यक्रम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनसंवाद और विकास योजनाओं का मिश्रित अनुभव प्रदान करेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया जिले में तीन प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे...
इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री न केवल योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे, बल्कि जनता के सुझाव और प्रतिक्रिया भी सीधे जानेंगे।
जिला प्रशासन ने बताया कि सभी कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की विशेष तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में दो हेलीपैड, भव्य मंच, बैरिकेडिंग, और अलग-अलग प्रवेश-निकास मार्ग शामिल हैं। डीएम और एसपी लगातार तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने योजना बनाई है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हों।