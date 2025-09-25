500 करोड़ की सौगात के साथ खगड़िया पहुंचेंगे सीएम नीतीश, जनसंवाद और कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखेगा दम

जदयू कार्यकर्ताओं में सीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के भाषण में हमेशा एक नया जोश और ऊर्जा होती है, जिससे उन्हें आगामी चुनावी तैयारियों में और अधिक सक्रिय होने की प्रेरणा मिलती है। कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए यह कार्यक्रम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनसंवाद और विकास योजनाओं का मिश्रित अनुभव प्रदान करेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है।