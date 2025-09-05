बी से ‘बीड़ी’, बी से ‘बिहारी’?…कांग्रेस के पोस्ट से मचा बवाल, बीजेपी-जदयू ने कहा-बिहार का हुआ अपमान

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे बिहारी जनता का अपमान बताते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही लोगों को नीचा दिखाना है। बिहारी कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘बी’ सिर्फ बीड़ी के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के लिए भी है, जो कांग्रेस में नहीं है। बिहार मां जानकी की धरती है, यहीं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं से पहला राष्ट्रपति और सम्पूर्ण क्रांति का नारा उठा। कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है, इसका जवाब जनता वोट से देगी।