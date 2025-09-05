Patrika LogoSwitch to English

बी से ‘बीड़ी’, बी से ‘बिहारी’?…कांग्रेस के पोस्ट से मचा बवाल, बीजेपी-जदयू ने कहा-बिहार का हुआ अपमान

बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस पर बिहार और बिहारी अस्मिता का अपमान करने का आरोप लगाया।

पटना

Ashish Deep

Sep 05, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पोस्ट से हंगामा खड़ा हो गया है। (फोटो : Ani)

केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर लागू जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए बिहार का नाम अनुचित तरीके से जोड़ा गया। पोस्ट में लिखा गया -बीड़ी और बिहार, दोनों ‘बी’ से शुरू होते हैं। अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी सामने आते ही बिहार की राजनीति गरमा गई। बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस पर बिहार और बिहारी अस्मिता का अपमान करने का आरोप लगाया।

‘बी’ सिर्फ बीड़ी के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के लिए भी

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे बिहारी जनता का अपमान बताते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही लोगों को नीचा दिखाना है। बिहारी कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘बी’ सिर्फ बीड़ी के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के लिए भी है, जो कांग्रेस में नहीं है। बिहार मां जानकी की धरती है, यहीं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं से पहला राष्ट्रपति और सम्पूर्ण क्रांति का नारा उठा। कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है, इसका जवाब जनता वोट से देगी।

कांग्रेस लगातार बिहारियों का अपमान करती आई

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पोस्ट को दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वहीं उनके सहयोगी सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस लगातार बिहारियों का अपमान करती आई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी जवाब मांगा कि क्या वह बिहार को बीड़ी से जोड़ने वाले इस अपमानजनक बयान से सहमत हैं।

पीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब कांग्रेस पहले से ही राज्य में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के कारण आलोचना झेल रही है। उस घटना के बाद बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान किया था और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुई थीं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

05 Sept 2025 03:34 pm

Published on:

05 Sept 2025 03:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बी से 'बीड़ी', बी से 'बिहारी'?…कांग्रेस के पोस्ट से मचा बवाल, बीजेपी-जदयू ने कहा-बिहार का हुआ अपमान

